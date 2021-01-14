Россияне назвали желаемый размер зарплаты в 2021 году

Фото: pixabay.com

В 2021 году мужчины в России хотели бы зарабатывать почти 200 тысяч рублей в месяц, запросы женщин скромнее. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

В исследовании говорится, что в среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 192 тысячи рублей ежемесячно. Представительницы прекрасного пола в свою очередь заявили, что их устроил бы заработок в 120 тысяч рублей.

В Москве, уточняют эксперты, цифры немного выше: москвичи за свои услуги хотели бы получать 198 тысяч рублей, москвички — 129 тысяч.

В опросе приняли участие три тысячи россиян старше 18 лет, сообщает RT.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве.

Читайте также: Долги наши тяжкие. Многие настолько привыкли к денежным займам, что считают их прибавкой к зарплате