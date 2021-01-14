Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Россияне назвали желаемый размер зарплаты в 2021 году
Фото: pixabay.com

Россияне назвали желаемый размер зарплаты в 2021 году

Ростислав Зубков

Финансы

В 2021 году мужчины в России хотели бы зарабатывать почти 200 тысяч рублей в месяц, запросы женщин скромнее. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

В исследовании говорится, что в среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 192 тысячи рублей ежемесячно. Представительницы прекрасного пола в свою очередь заявили, что их устроил бы заработок в 120 тысяч рублей.

В Москве, уточняют эксперты, цифры немного выше: москвичи за свои услуги хотели бы получать 198 тысяч рублей, москвички — 129 тысяч.

В опросе приняли участие три тысячи россиян старше 18 лет, сообщает RT.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве.

Читайте также: Долги наши тяжкие. Многие настолько привыкли к денежным займам, что считают их прибавкой к зарплате

зарплатаРоссияденьги
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Артем Чубар
Артем Чубар

Спортсменам в политике не место

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Зачем вешать грушу под носом осла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: лучшие премьеры — 2021

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дети, будьте добры, учитесь сами

Сергей Лесков
Сергей Лесков

На пороге открытий: чем удивит 2021 год

Все мнения
О проекте