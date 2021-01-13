Долги наши тяжкие. Многие настолько привыкли к денежным займам, что считают их прибавкой к зарплате

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Каждый пятый житель столицы имеет просрочку в одном или нескольких банках. Такие данные обнародовал ВЦИОМ. По данным социологов, каждый десятый горожанин имеет задолженность от 50 до 500 тысяч рублей. Около восьми процентов респондентов — менее 50 тысяч рублей. Порядка двух процентов — более 500 тысяч. В чем причина сложившейся ситуации? Дело в бедности, неумении правильно распоряжаться деньгами или в чем-то еще? Об этом рассуждают эксперты.

Изначально кредит в западном обществе был необходимым средством развития экономики и психологически нормальным человеческим шагом: если ты не мог купить дом сейчас, банки давали тебе возможность приобрести собственное жилье с такой рассрочкой, чтобы последний платеж вносили уже твои дети или внуки.

Однако в России, живущей в условиях капитализма сравнительно недавно, взаимоотношения населения с кредитами особенные, о чем, кстати, говорит высокая закредитованность населения. Попробуем вместе с экспертами разобраться в сложностях отечественного финансового менталитета.

Ищем средства

Главная причина «любви» к кредитам — бедность, убеждена старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, социолог, кандидат политических наук Елена Кочкина.

— По данным исследования аналитического центра НАФИ, 65 процентов россиян на протяжении жизни не имеют никаких сбережений, — поясняет Елена Викторовна. — Хотя в Москве, конечно, таких меньше. Здесь, согласно данным исследования, 54 процента семей сбережения все-таки имеют. Статистика демонстрирует — доходы 40 процентов семей ниже стандарта нормативного потребления. Это когда хватает не только на еду и оплату ЖКХ, а еще и на одежду, обувь, отдых и т.д. Нормативное потребление — это 2,5–3 прожиточных минимума на человека. И 40 процентов семей, повторю, до него недотягивают. Так стоит ли удивляться, что время от времени они вынуждены брать кредиты? Особенно если учесть, что реальные доходы не растут, а падают с 2013 года. А в этом году особенно.

Проблема заключается в том, как считает эксперт, что эти кредиты потом не получается отдавать. Люди сами загоняют себя в долговую яму.

Впрочем, по мнению Елены Кочкиной, часть потребителей берет кредиты не от бедности, а от «хитрости».

— Чем, например, вызван ипотечный бум 2020 года? Казалось бы — доходы снижаются, ситуация на рынке труда неопределенная, а люди все равно кредитуются, — рассуждает эксперт. — Главная причина, как мне кажется, в том, что потребители хотят спасти деньги. Льготная ипотека — 6,5 процента, такого в истории России еще не было. На первоначальный взнос — 15 процентов от стоимости жилья — многие наскребли. И вот они купили квартиру, т.е. актив, в надежде на то, что рубль будет дешеветь — отдавать же долг рублями, а жилье — дорожать. Но смогут ли ипотечники гасить кредит, непонятно.

Сила привычки

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев рассказывает, как развивалась история с повальным кредитованием.

— На самом деле эта мания — все в кредит — началась достаточно давно, еще в тучные 2000-е. Вспомните: в считаные годы на нас вдруг свалилось реальное изобилие — автомобили, бытовая техника, всевозможные гаджеты, и все это стало более-менее доступным, потому что зарплаты, пусть и не быстро, но непрерывно росли, — говорит он. — И человек понимал: да, вот сейчас я не могу купить дорогой телевизор или автомобиль, но могу взять кредит и точно погашу его. Вот так мы и «подсели» на заемные деньги. Взять у банка в долг стало так же нормально и обыденно, как съездить в отпуск. Пару раз в год можем себе позволить. Но доходы снижаются, а привычка кредитоваться, к сожалению, осталась. К хорошей жизни — а купить машину или даже новый холодильник в понимании потребителя и есть хорошая жизнь — привыкаешь быстро.

Социальный психолог Алексей Рощин добавляет, что в последние годы кредит стал играть другую роль.

— В 2016–18 годах я с коллегами часто работал в регионах и, в частности, опрашивал рабочих и инженеров многих предприятий, — рассказывает эксперт. — На вопрос — как вам живется на зарплату в 20–30 тысяч — люди отвечали: нормально живется, мы ведь кредиты берем. И как, спрашиваю, потом отдаете? А никак, говорят, мы берем новые и гасим старые. То есть кредиты из способа «красиво жить здесь и сейчас» стали своего рода допингом или лекарством от бедности. Их рассматривают уже как прибавку к зарплате. Не хватает — пошел и прибавил. Но в экономике это явление красноречиво называется «кредитная петля», которая рано или поздно на шее должника сомкнется.

Быть не хуже соседа

Хотя дело, по словам эксперта, не только в экономике, но и в психологии.

— Люди не хотят признаваться ни себе, ни окружающим, что их уровень благосостояния снижается, — поясняет Алексей Валентинович. — Я знаю случаи, когда глава семейства тайно оформлял на себя кредит, чтобы показать жене, что он еще о-го-го — может что-то крупное купить. Знаю случаи, когда жена брала тайком кредит, чтобы показаться перед подругами и соседями в новой шубе.

Проблему, по мнению эксперта, усугубляет реклама.

— Ведь она постоянно бомбардирует нас символами успеха. Люди из роликов покупают дорогую бытовую технику и иномарки, ездят в экзотические страны, здоровы и успешны, и нам, конечно, хочется на них походить, — рассуждает Рощин. — Экономический смысл рекламы в том, чтобы человек поднялся с дивана и что-то сделал, чтобы заработать на понравившуюся вещь. То есть реклама рассчитана на общество с растущими экономикой и доходами граждан. Но это не про нас, к сожалению. В Москве еще есть варианты подработки, а в регионах ты можешь встать с дивана и за деньгами для новой вещи пойти не на работу, а только в банк. Потому что вторую работу ты не найдешь. Ее нет.

Глупые долги

Виктор Кудрявцев считает, что дело еще и в недостатке элементарных экономических знаний.

— Если посмотреть структуру выданных кредитов, то выяснится, что большинство из них — на потребительские нужды. Очень много автокредитов. И многие из тех, кто их берет, искренне уверены, что покупка автомобиля — это инвестиция. Ход рассуждений примерно такой: я куплю хорошую иномарку и буду «крутой» — в смысле мой социальный статус повысится. И в новом статусе я стану больше зарабатывать. Это дичь полная. Работодателю нет никакой разницы, на чем вы передвигаетесь. Ведь автомобиль из статусного символа уже давно превратился в обычное средство передвижения — особенно в крупных городах. Вместо повышения социального статуса вы получаете резкий рост расходов. Выплаты по автокредиту, затраты на страховку, бензин, мойку, мелкий ремонт, техническое обслуживание, парковку... Автокредит — это один из наиболее эффективных способов подорвать семейный бюджет.

Такая же глупость, по словам эксперта, брать кредиты на дорогие гаджеты.

— Этим часто грешат девушки. Они считают, что если будут ходить с телефоном за 80 тысяч, то станут выглядеть респектабельнее и на них будут обращать внимание молодые люди более высокого социального статуса. Это наивно.

Также россияне часто берут кредиты на евроремонт, дорогую мебель и бытовую технику.

— Проще говоря, люди кредитуются на обустройство дома. Пока доходы стабильны — почему бы и нет? Все-таки мы проводим дома большую часть жизни, и конечно, нам хочется комфорта и уюта, — рассуждает Кудрявцев. — Но в нестабильной экономической ситуации подобные кредиты крайне нерациональны.Ведь и ремонт можно сделать более дешевый, и мебель купить недорогую, и бытовую технику б/у, но в хорошем состоянии. Зато вы не залезете в долги, которыепотом непонятно как отдавать.

Социальная болезнь

Психолог Ирина Ватутина считает, что в последние годы общество захлестнула кредитомания.

— Это такая болезнь, как алкоголизм или, скажем, игромания, — поясняет она. — Человек хочет получить все и сразу, не задумываясь о последствиях. Увидел, например, дорогой смартфон и тут же покупает его, потому что сам факт обладания новой вещью дарит ощущение эйфории на несколько часов. Это реальная зависимость, потому что после покупки происходит выброс дофамина — гормона, отвечающего за ощущение счастья. Почитайте женские журналы. В любом из них вы найдете совет: если у вас плохое настроение, сходите в магазин и порадуйте себя чем-нибудь. Но когда человек становится шопоголиком, он нередко переходит еще и в разряд кредитоманов, потому что средств на новые покупки не всегда хватает.

Как пояснила эксперт, она много раз работала с кредитоманами, и каждый раз выяснялось, что их покупки не были обусловлены необходимостью.

— Не надо думать, что большинство кредитуется на зимнюю одежду для детей или лекарства для старенькой мамы. Займы, как правило, берут не на необходимое, а на лишнее, — говорит Ирина Ватутина.

В каждом человеке есть как бы три личности: ребенок, родитель и взрослый. В разных ситуациях они меняются местами.

— Абсолютное большинство покупок в кредит осуществляется в состоянии «ребенок, который кричит хочу»! — рассказывает психолог-эксперт. — Посмотрите рекламные ролики или плакаты. Практически во всех — счастливые и одновременно дурашливые лица. Реклама сознательно вводит человека в состояние ребенка: счастливого от того, что он получил новую игрушку. Кредитоман честно верит, что придут «хорошие времена», и он сможет рассчитаться с долгами. Но они не приходят, потому что детское отношение к жизни блокирует, например, карьерный рост. Инфантильный человек никогда не поднимется по служебной лестнице и не станет больше зарабатывать, потому что он не умеет ни за что отвечать — в том числе за собственное поведение.

Какие займы брать

Тем не менее Виктор Кудрявцев не считает кредиты чем-то из ряда вон выходящим.

— С точки зрения экономики — как общероссийской, так и личной, кредиты как явление благо, — объясняет он. — С помощью кредитов можно раскрутить выгодный бизнес, создать новые рабочие места. У нас практически 100 процентов жилья строятся на привлеченные средства. Для потребителей кредит выгоден тем, что позволяет не снижать уровень жизни, если наступили тяжелые времена. Есть кредиты, которые лично я даже советую брать. Например, кредит на учебу. Вы вкладываете деньги в образование, а потом, получив его, устраиваетесь на хорошую работу и зарабатываете существенно больше, чем человек без диплома. Или, например, кредит на лечение.

Тут комментарии излишни: если есть здоровье, остальное приложится. Или, скажем, ипотека. Ну конечно, лучше платить банку за свою квартиру, чем какому-нибудь дяде за жилье, которое твоим никогда не станет. Кредит — благо и для человека, и для экономики в целом. Но только в том случае, если можете им грамотно распорядиться. Так что рассчитывайте свои силы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Кузнецов, ведущий научный сотрудник института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН:

— Закредитован на самом деле весь западный мир — и Евросоюз, и Штаты, а не только Россия. Причин тут несколько. Первая — мы живем в обществе потребления и, соответственно, хотим потреблять. А когда это не получается, берем кредит. Вторая причина — более важная: это низкая экономическая культура. Люди плохо умеют считать. Они понимают, но не до конца осознают, что отдавать придется намного больше, чем взяли. Третья причина — это некоторый инфантилизм. Надежда на то, что все само собой как-нибудь образуется и государство поможет.

Сейчас уже мало кто помнит, но в 1990-е на улицах появилось много бомжей, которые просто пропили свои квартиры. Они мыслили так: вот я квартиру продам, но государство меня без жилья-то не оставит — все равно, хоть комнату в общежитии, но даст. Они ошиблись. Сейчас примерно так же многие рассуждают и в отношении кредитов. Причем, что интересно, логика в их рассуждениях есть. Недавно, например, усовершенствован Закон о личном банкротстве.

Если ты не в состоянии отдать сумму от 50 до 500 тысяч рублей, то ее просто спишут — если, конечно, у тебя нет имущества, которое можно продать. Но единственная квартира, например, под такое имущество не подпадает — ее нельзя продавать с молотка за долги. Так что государство должников действительно защищает.

Есть еще один интересный феномен. На Западе немалую часть кредитов берут на развитие. Например, на создание малого бизнеса, который будет приносить регулярный доход. У нас же кредит берут, чтобы проесть.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

17 триллионов рублей должны в общей сложности россияне по кредитам, сообщает Аналитический центр НАФИ. Впрочем, в займах погряз весь мир. В США общий долг по кредитам перевалил за 13 триллионов долларов, в Германии, по некоторым данным, — за 200 миллиардов евро. По информации Аналитического центра НАФИ, сегодня кредиты имеет каждый третий россиянин.

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