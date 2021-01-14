Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
В Москве самой высокооплачиваемой вакансией в январе стал руководитель проекта с заработной платой от 500 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные платформы поиска работы HeadHunter.
От 300 тысяч рублей в месяц в столице может получать старший разработчик Java (Senior Java Backend developer). Врачу-анестезиологу-реаниматологу работодатели предлагают от 280 тысяч до 420 тысяч рублей.
Также высокие зарплаты смогут получать ведущий специалист отдела бухучета со знанием английского языка — от 320 тысяч рублей, главный технолог фармацевтического производства — до 430 тысяч рублей.
Начальнику отдела компенсаций и льгот предлагают зарплату до 300 тысяч рублей в месяц и директору по производству — от 400 тысяч рублей в месяц, передает ТАСС.
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