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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Юлия Курганова

Рынок труда

В Москве самой высокооплачиваемой вакансией в январе стал руководитель проекта с заработной платой от 500 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные платформы поиска работы HeadHunter.

От 300 тысяч рублей в месяц в столице может получать старший разработчик Java (Senior Java Backend developer). Врачу-анестезиологу-реаниматологу работодатели предлагают от 280 тысяч до 420 тысяч рублей.

Также высокие зарплаты смогут получать ведущий специалист отдела бухучета со знанием английского языка — от 320 тысяч рублей, главный технолог фармацевтического производства — до 430 тысяч рублей.

Начальнику отдела компенсаций и льгот предлагают зарплату до 300 тысяч рублей в месяц и директору по производству — от 400 тысяч рублей в месяц, передает ТАСС.

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