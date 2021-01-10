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Навыки удаленной работы помогут трудоустроиться
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Навыки удаленной работы помогут трудоустроиться

Марьяна Шевцова

Общество

Пандемия изменила рынок труда в столице. Стоит ли искать работу в январе, «Вечерней Москве» 10 января рассказал директор центра занятости «Моя работа» Роман Шкут.

Январь — традиционно тихий месяц на рынке труда. По словам Шкута, работодатели после длительных каникул не сразу начинают набирать обороты и проводить найм специалистов.

— Многие компании окончательно формируют стратегию и тактику действий на текущий год, дорабатывают планы и начинают реализовывать новые проекты. Только в конце месяца работодатели оживают на рынке труда и активизируют подбор персонала, — отметил он.

Роман Шкут считает, что соискателям в январе нужно мобилизовать свои силы на подготовку к поиску работы. Необходимо изучить текущую отраслевую специфику, итоги прошедшего года и прогнозы на тренды рынка в новом году.

— Самое время обновить резюме, сделать его подходящим под вакансии на рынке труда, отразить свои сильные стороны и профессиональные навыки, изложив их с учетом актуальных требований работодателей, — посоветовал директор центра занятости. — Выделите отдельно навыки удаленной работы, знания компьютерных программ и современных коммуникационных инструментов.

Кроме того, необходимо подготовиться к самопрезентации, продумать свой рассказ, вспомнить все реализованные проекты с конкретными фактами, примерами и цифрами. Чтобы не допустить ошибок, подготовьте ответы на часто задаваемые вопросы.

Если соискателю нужна помощь в трудоустройстве, он может обратиться к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы — Службе занятости населения Москвы.

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