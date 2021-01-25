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Медики назвали простой способ выявить COVID-19 в домашних условиях
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Медики назвали простой способ выявить COVID-19 в домашних условиях

Ксения Монахова

Здоровье

Медики рассказали, как выявить возможное заболевание коронавирусом в домашних условиях. Об этом сообщается на сайте Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Отмечается, что достаточно просто прикоснуться к коже, так как симптомы COVID-19 включают в себя сильную температуру.

— Если вы ощущаете жар при прикосновении к груди или спине, то у вас высокая температура, — говорится в сообщении.

В таком случае необходимо остаться дома и вызвать врача, чтобы сдать тест на коронавирус. Находиться в самоизоляции стоит до получения результатов.

Помимо этого, признаками коронавируса могут быть кашель и отсутствие запаха или вкуса. Сообщается, что у большинства заболевших проявлялся по крайней мере один из этих симптомов.

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