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Масштабная вакцинация стартовала в России. Что надо знать
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Масштабная вакцинация стартовала в России. Что надо знать

Наталия Белова

Здоровье

18 января в России стартует масштабная вакцинация от коронавируса. Самые главные факты и официальные данные о начале кампании — в материале «Вечерней Москвы».

13 января в ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин дал поручение о старте масштабной вакцинации, напомнив, что снижение темпов распространения заболевания в стране не должно никого успокаивать, ведь ситуация во всем мире по-прежнему остается довольно серьезной. Президент также выразил уверенность в качестве отечественной вакцины:

— Российская вакцина — это уже совершенно очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это показывает практика, — я думаю, что вообще самая лучшая в мире. Никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют. Это безусловный успех наших специалистов, наших ученых.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что до конца месяца в гражданский оборот поступит 2,1 миллиона доз препарата, так что у России есть все ресурсы для того, чтобы начать вакцинацию. Главное теперь, чтобы граждане осознали необходимость прививки и выразили желание вакцинироваться.

ЧТО ЗА ПРЕПАРАТ?

Россиянам будут колоть вакцину «Спутник V», зарегистрированную еще 11 августа. Ее разработали в Национальном исследовательском Центре имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Это двухкомпонентный препарат, созданный на основе аденовируса человека и не содержащий непосредственно коронавируса — для выработки иммунитета достаточно вставки, кодирующей фрагмент S-белка ковида, в геном.

Российскую вакцину широко обсуждают в мире и даже уже зарегистрировали в восьми странах: Белоруссии, Аргентине, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае. Такой интерес неудивителен: эффективность только первого компонента препарата составляет 91,4 процента, при этом возникновения существенных побочных последствий так и не зафиксировали.

ЭТО НЕ ОПАСНО?

Перед тем как выйти в широкий доступ, вакцина прошла серию серьезных клинических испытаний. Никаких серьезных побочных эффектов так и не выявили. Кроме того, качество препарата контролируют сразу несколько ведомств: Минпромторг следит за производством, Росздравнадзор — за качеством готовой вакцины.

О том, что препарат безопасен, говорит и то, что недавно его одобрили для людей старше 65 лет. Раньше прививаться пожилым гражданам, несмотря на нахождение в группе риска, не рекомендовали.

— Мы знаем, что, к сожалению, далеко не всегда коронавирус протекает легко. Кроме того, он дает множество тяжелых осложнений на разные органы, в том числе на сердечно-сосудистую систему, от проблем с которой и так страдает довольно много людей. То есть, конечно, вы можете рискнуть заразиться, чтобы потом получить антитела. Но никто не даст вам гарантий того, что болезнь пройдет бесследно, особенно с учетом того, что ее тяжелая форма нередко заканчивается плачевно. Единственный способ получить антитела с наименьшим риском — это вакцинация, потому что в этом случае мы контролируем процессы, происходящие в организме, и знаем о возможных последствиях, — отмечает врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

ЗАЧЕМ ПРИВИВАТЬСЯ СЕЙЧАС, ЕСЛИ ВИРУС МУТИРУЕТ?

Коронавирус мутирует постоянно, и это нормально. Создатели российской вакцины учитывали это свойство вируса и, по словам главы Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, препарат сработает даже в случае изменения ковида:

— При создании вакцины, безусловно, учитывалось, что вирус будет мутировать. По всем критериям — новые штаммы пока не влияют на эффективность вакцины.

МОЖЕТ, ЛУЧШЕ ПЕРЕБОЛЕТЬ?

Во-первых, медики отмечают, что иммунитет, сформировавшийся в результате вакцинации, оказывается значительно крепче, чем у тех, кто переболел коронавирусом.

Во-вторых, отличие вакцинации от болезни в том, что в первом случае мы контролируем процесс формирования иммунитета, во втором — отдаемся на волю случая. Известно, что коронавирус может протекать в крайне тяжелой форме, приводя к довольно тяжелым последствиям — вплоть до летального исхода.

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ВАКЦИНАЦИЯ?

Сам процесс вакцинации немного отличается от, например, привычной прививки от гриппа. Во-первых, поскольку препарат двухкомпонентный, колоть его будут дважды. На первую прививку нужно записаться самостоятельно, на вторую пациента запишут автоматически. Кроме того, на вакцинацию потребуется около часа свободного времени: 10 минут — на осмотр врача, 15 минут — на подготовку препарата: его размораживают перед процедурой. Еще на 30 минут медики просят задержаться после прививки, чтобы проконтролировать состояние человека. После на руки выдается сертификат о прохождении вакцинации.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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