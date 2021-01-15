«Отдаем популяцию на растерзание»: врач раскритиковал призыв к переболевшим снять маски

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Снимать маски преждевременно — даже тем, кто уже переболел или привился от коронавируса, поскольку мы не знаем, как поведет себя вирус в организме человека с антителами. Такой позиции придерживается врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, без маски даже здоровые люди могут стать источником заражения.

Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рекомендовал людям с уровнем антител 1:3200 и выше не носить маски, поскольку это мешает поддержанию необходимого уровня защиты организма.

— Я не совсем согласен с Гинцбургом. Во-первых, пока население полностью не привито, даже здоровый человек с антителами легко может носить вирус в носу и передавать его окружающим. То есть привитый или переболевший может не заболеть сам, но стать источником опасности для окружающих, — заметил Кондрахин.

Медик согласился с тем, что отчасти Гинцбург как вирусолог прав. А вот с точки зрения эпидемиологии «серьезно заблуждается»:

— С точки зрения вирусологии, действительно, желательно периодически сталкиваться с вирусом, чтобы иммунитет постоянно работал и был готов противостоять болезни. Но, с другой стороны, это игра с большим риском: мы не знаем, как поведет себя повторная инфекция, просто потому что не сталкивались пока со вторичными случаями у привитых или переболевших. Прививка ведь делается не для того, чтобы не заболеть, а чтобы, даже заболев, человек не попал на больничную койку, не столкнулся с серьезными осложнениями. Тем не менее пока мы не знаем, насколько серьезно все будет проходить. Так зачем рисковать? Это неразумно.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Опасность, по мнению медика, могут представлять и потенциальные новые штаммы болезни, к которым еще не привыкли россияне:

— Мы уже знаем про английский штамм. С ним относительно повезло: он не дает осложнений в течение болезни. Но вирус вполне может приобрести новые свойства, стать более серьезным, а, призывая население отказаться от ношения масок, мы просто отдаем популяцию на растерзание.

Кондрахин заключил, что говорить об отказе от средств индивидуальной защиты можно будет только после того, как в России появится как минимум 65 процентов людей с антителами к болезни. Сейчас, когда мы «только одной ногой вылезли из коронавирусной ямы», говорить об этом несвоевременно и даже опасно.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также:

Мурашко призвал привитых от COVID-19 россиян продолжать носить маски

«На прививки по квотам»: жительница Лондона рассказала об отношении британцев к вакцинации