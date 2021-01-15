«На прививки по квотам»: жительница Лондона рассказала об отношении британцев к вакцинации

Фото: Из личного архива Дарьи

Мир столкнулся с новой угрозой в виде мутировавшего коронавируса, штамм которого появился в Великобритании. Новый ковид оказался намного заразнее предыдущего, страна снова объявила локдаун. «Вечерняя Москва» поговорила с россиянкой Дарьей, проживающей в Лондоне, которая рассказала, как Великобритания переживает новую волну пандемии и что британцы думают о вакцинации.

Новый локдаун, который ввели около полутора недель назад, по словам девушки, очень похож на весеннюю версию — то же чувство полной изоляции и неопределенности:

— У нас закрыто практически все. Причем, если раньше локдаун вводили на уровне рекомендаций, то теперь необходимость его соблюдения прописали законодательно. Тем, кто его не придерживается, грозят серьезные санкции. Работают у нас сейчас только продуктовые магазины, аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Закрыты спортзалы, парикмахерские, салоны красоты, кафе и рестораны работают только навынос. Вообще, это очень похоже на то, что происходило у нас в марте. В ноябре был еще один карантин, но там разрешалось встречаться группами по шесть человек, работало больше магазинов. Сейчас же мы чувствуем, что закрыты конкретно.

Новый локдаун не мог не сказаться на бизнесе и людях, занятых в сфере услуг. Дарья рассказала, что правительство приняло решение оплачивать сотрудникам 80 процентов оклада, чтобы поддержать экономику:

— Там есть какая-то верхняя граница выплат, но людям, бизнесу все равно помогают. Изначально говорили, что программа будет работать до сентября, потом до октября, теперь вот опять продлили.

Когда закончится локдаун, никто не знает. Люди живут только слухами, причем не самыми оптимистичными, поделилась собеседница «ВМ».

— Наш премьер Борис Джонсон дает очень обтекаемые формулировки. По одним слухам, локдаун продлится до конца февраля, по другим — до марта. Говорят, что все закончится, когда привьются 1,2 миллиона человек. Вакцинация идет, только не так быстро, как хотелось бы. У меня уже есть несколько привитых друзей, но все они из групп риска: одному за 80 лет, у другого онкология. На прививки у нас отправляют только по квотам, так что, думаю, локдаун продлится до марта, — рассказала девушка.

Фото: twitter.com/XHNews

Дарья отмечает, что, несмотря на появление нового штамма коронавируса, такой паники, как весной, когда пандемия только начиналась, нет. Однако люди стали более ответственно подходить к вопросу собственной безопасности, маски носят даже на улице, поделилась наблюдением жительница Лондона.

— Единственное, что я заметила, — все стали более осторожными. В административном округе, где я живу, самые высокие цифры по заболеваемости, и я вижу, что, если чуть раньше люди не так часто носили маски, то теперь в них ходят даже на улицах, стараются не подходить друг к другу слишком близко. Впрочем, какой-то массовой паники ни среди населения, ни в СМИ нет — к примеру, я не слышала о переполненных больницах, несмотря на то, что заболеваемость высокая. Знакомых с новым штаммом коронавируса у меня нет, но в прессе говорят, что он не отличается ни по тяжести, ни по смертности, просто легче передается. С другой стороны, Великобритания уже довольно неплохо подстроила систему здравоохранения к эпидемии. Если раньше были случаи, когда люди даже не могли протестироваться — им просто отказывали — то теперь тест можно получить даже по почте, либо приехать на анализ в специальный пункт, — сказала Дарья.

По словам девушки, в Великобритании одобрили уже две вакцины, и большинство граждан очень хотят привиться. Однако поскольку пока вакцинация идет только по квотам для групп риска, получить инъекцию препарата удается не всем.

— В основном население считает, что риск получить серьезные долгосрочные последствия от вакцины ниже, чем риск переболеть сейчас, так что к прививкам от коронавируса все относятся довольно лояльно, — сказала собеседница «ВМ».

Фото: Из личного архива Дарьи

Российскую вакцину в британских СМИ «ожидаемо критикуют». Но проблема здесь, уверена Дарья, в политике:

— Я тут решила поискать ради интереса, что пишут в нашей прессе. Одно очень уважаемое издание российскую вакцину высмеивает, что довольно характерно — все российское здесь вызывает недоверие и настороженность. В каждой подобной публикации обязательно упоминают президента России Владимира Путина, говорят, что «Спутник» — не более чем инструмент в гонке вооружений, даже название соответственное. По моим ощущениям, здесь идет сильная сепарация относительно всей информации из России — ни о чем хорошем не сообщают, зато все негативное широко освещается. Если же говорить об обычных людях, то, кажется, из нерусскоговорящих никто вообще не знает о существовании российской вакцины.

Дарья пока не уверена, будет ли она вакцинироваться препаратами, одобренными в Британии, — ее смущают возможные негативные последствия, а также то, что некоторые вакцины необходимо колоть раз в девять месяцев. Однако уже ходят слухи о том, что «англичан могут заставить пройти вакцинацию», создать такие условия, при которых не сделать прививку будет невозможно. К примеру, могут запретить выезжать за границу, ходить на работу, пояснила девушка. В обществе это обсуждается как ущемление свободы, заключила она.

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