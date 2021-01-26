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Мурашко рассказал о лечении пациентов с COVID-19, страдающих хроническими заболеваниями
Фото: Пресс-служба Минздрава России

Мурашко рассказал о лечении пациентов с COVID-19, страдающих хроническими заболеваниями

Виктория Родимкина

Здоровье

Коронавирус часто провоцирует осложнения хронических заболеваний, что может вызвать резкое ухудшение состояния, поэтому за пациентом нужно установить активное наблюдение после выписки. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во вторник, 26 января.

По его словам, пациенты с хроническими заболеваниями требуют особого внимания в период пандемии коронавируса.

— Перенесенная коронавирусная инфекция часто провоцирует декомпенсацию основного заболевания, что может вызывать резкое ухудшение состояния пациента, — сказал министр.

Он уточнил, что регионы РФ должны обеспечивать преемственность лечения, пациенты, переболевшие коронавирусом, после выписки должны переходить на амбулаторное наблюдение, передает РИА Новости.

Помимо этого, Михаил Мурашко сообщил, что пациенты с болезнями сердца и почек должны находиться под диспансерным наблюдением. Подобные меры должны приниматься для пациентов, страдающих сахарным диабетом, а также для тех, кто перенес хирургические вмешательства на сердце и сосуды.

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