Минздрав дал рекомендации по планированию беременности после COVID-19

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Планирование беременности после перенесенной коронавирусной инфекции рекомендуется отложить на три месяца после полного выздоровления. Об этом говорится в методических рекомендациях Министерства здравоохранения РФ по организации оказания медпомощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19.

Согласно документу, планировать беременность рекомендуется не ранее чем через три месяца после перенесенной COVID-19, чтобы снизить риск развития венозных тромбоэмболических осложнений и возможного тератогенного влияния на плод препаратов, включенных в схемы лечения новой коронавирусной инфекции.

В методических рекомендациях также говорится, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией у беременных женщин встречается значительно чаще, чем в популяции. При этом на данный момент неизвестны отдаленные последствия для репродуктивного здоровья женщин в связи с перенесенным COVID-19.

В группу наиболее высокого риска развития тяжелых форм COVID-19 входят беременные старше 35 лет, имеющие избыточную массу тела (индекс массы тела 25-29 кг/м2), ожирение (индекс массы тела 30 кг/м2 и более), сахарный диабет и хроническую артериальную гипертензию до беременности.

Что касается противовирусной терапии у новорожденных детей, препаратов от COVID-19 с доказанной эффективностью для данной категории пациентов в настоящее время нет, говорится в методических рекомендациях Минздрава.

Поскольку лекарства, применяемые при коронавирусе у взрослых и более старших детей, «в неонатальном периоде имеют значительные побочные эффекты», для новорожденных они не применяются, следует из документа.

Методические рекомендации по организации оказания медпомощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19 опубликованы на официальном сайте Министерства здравоохранения РФ.

Ранее в Центре Гамалеи рассказали об особенностях вакцинации беременных от COVID-19.

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