Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Минздрав дал рекомендации по планированию беременности после COVID-19
Фото: pexels.com/Andre Furtado

Минздрав дал рекомендации по планированию беременности после COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

Планирование беременности после перенесенной коронавирусной инфекции рекомендуется отложить на три месяца после полного выздоровления. Об этом говорится в методических рекомендациях Министерства здравоохранения РФ по организации оказания медпомощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19.

Согласно документу, планировать беременность рекомендуется не ранее чем через три месяца после перенесенной COVID-19, чтобы снизить риск развития венозных тромбоэмболических осложнений и возможного тератогенного влияния на плод препаратов, включенных в схемы лечения новой коронавирусной инфекции.

В методических рекомендациях также говорится, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией у беременных женщин встречается значительно чаще, чем в популяции. При этом на данный момент неизвестны отдаленные последствия для репродуктивного здоровья женщин в связи с перенесенным COVID-19.

В группу наиболее высокого риска развития тяжелых форм COVID-19 входят беременные старше 35 лет, имеющие избыточную массу тела (индекс массы тела 25-29 кг/м2), ожирение (индекс массы тела 30 кг/м2 и более), сахарный диабет и хроническую артериальную гипертензию до беременности.

Что касается противовирусной терапии у новорожденных детей, препаратов от COVID-19 с доказанной эффективностью для данной категории пациентов в настоящее время нет, говорится в методических рекомендациях Минздрава.

Поскольку лекарства, применяемые при коронавирусе у взрослых и более старших детей, «в неонатальном периоде имеют значительные побочные эффекты», для новорожденных они не применяются, следует из документа.

Методические рекомендации по организации оказания медпомощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19 опубликованы на официальном сайте Министерства здравоохранения РФ.

Ранее в Центре Гамалеи рассказали об особенностях вакцинации беременных от COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Мурашко рассказал о рекомендациях по лечению беременных с коронавирусом

новорожденные детибеременностьМинздрав РФ
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Гарик Харламов: сказка о сильно пьющем принце

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как курица лапой: что о вас расскажет почерк

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Все мнения
О проекте