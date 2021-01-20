В Центре Гамалеи рассказали об особенностях вакцинации беременных от COVID-19
Последние результаты исследований вакцины «Спутник V» позволяют говорить об отсутствии противопоказаний для беременных. Об этом заявил заместитель директора Центра Гамалеи, руководитель группы по созданию препарата, член-корреспондент РАН Денис Логунов.
Он рассказал, что в целом для беременных нет никаких ограничений по применению вакцины от коронавируса, поскольку COVID-19 не обладает генотоксическим действием и генеративной токсичностью. При этом Логунов подчеркнул, что безопасность лекарства для беременных пока доказана только на основе тестов, проведенных на животных.
— В этом отношении вакцина показала и зарекомендовала себя очень хорошо, — приводит РИА Новости слова одного из разработчиков «Спутника V».
Вместе с тем Логунов посоветовал планировать зачатие ребенка через два–три месяца после вакцинации, чтобы в организме завершились возможные из-за прививки воспалительные процессы.
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