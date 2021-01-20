В Центре Гамалеи рассказали об особенностях вакцинации беременных от COVID-19

Фото: depositphotos.com

Последние результаты исследований вакцины «Спутник V» позволяют говорить об отсутствии противопоказаний для беременных. Об этом заявил заместитель директора Центра Гамалеи, руководитель группы по созданию препарата, член-корреспондент РАН Денис Логунов.

Он рассказал, что в целом для беременных нет никаких ограничений по применению вакцины от коронавируса, поскольку COVID-19 не обладает генотоксическим действием и генеративной токсичностью. При этом Логунов подчеркнул, что безопасность лекарства для беременных пока доказана только на основе тестов, проведенных на животных.

— В этом отношении вакцина показала и зарекомендовала себя очень хорошо, — приводит РИА Новости слова одного из разработчиков «Спутника V».

Вместе с тем Логунов посоветовал планировать зачатие ребенка через два–три месяца после вакцинации, чтобы в организме завершились возможные из-за прививки воспалительные процессы.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе