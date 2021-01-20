Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Центре Гамалеи рассказали об особенностях вакцинации беременных от COVID-19
Фото: depositphotos.com

В Центре Гамалеи рассказали об особенностях вакцинации беременных от COVID-19

Ростислав Зубков

Здоровье

Последние результаты исследований вакцины «Спутник V» позволяют говорить об отсутствии противопоказаний для беременных. Об этом заявил заместитель директора Центра Гамалеи, руководитель группы по созданию препарата, член-корреспондент РАН Денис Логунов.

Он рассказал, что в целом для беременных нет никаких ограничений по применению вакцины от коронавируса, поскольку COVID-19 не обладает генотоксическим действием и генеративной токсичностью. При этом Логунов подчеркнул, что безопасность лекарства для беременных пока доказана только на основе тестов, проведенных на животных.

— В этом отношении вакцина показала и зарекомендовала себя очень хорошо, — приводит РИА Новости слова одного из разработчиков «Спутника V».

Вместе с тем Логунов посоветовал планировать зачатие ребенка через два–три месяца после вакцинации, чтобы в организме завершились возможные из-за прививки воспалительные процессы.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе

вакцинабеременностькоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обнаженка или обычный страх перед старостью

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Быть Ольгой Бузовой — тяжелая работа

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель — это пока не профессия

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Что-то мне лицо твое не нравится

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ждем всех, кто хочет работать

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Помер Джим, да и черт с ним

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Какой канцлер нужен России

Все мнения
О проекте