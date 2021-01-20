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Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европейском союзе. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций в среду, 20 января.

По информации «Ленты.ру», 19 января специалисты, представляющие Европейское агентство лекарственных средств (EMA), провели научную консультацию для разработчиков российского препарата от коронавируса. Им направят рекомендации в течение 7-10 дней.

В РФПИ ожидают, что процесс постепенной экспертизы стартует в феврале. После этого в Евросоюзе смогут принять окончательное решение о регистрации вакцины.

На сегодняшний день она зарегистрирована в Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

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