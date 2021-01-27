Сергей Собянин рассказал о возвращении части клиник Москвы к прежнему режиму работы

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Двойной запас коечного фонда позволяет вернуть часть перепрофилированных на лечение пациентов с коронавирусом клиник столицы в прежний формат работы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 27 января.

Глава города отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве постепенно улучшается, однако горожанам следует быть острожными, соблюдать меры санитарной безопасности.

— Все основные подразделения по борьбе с ковидом должны продолжать работать, но часть клиник мы уже будем выводить, потому что у нас сегодня практически двойной запас коечного фонда. Постепенно мы будем освобождать город от ограничений, которые были введены, — пояснил столичный мэр.

Также Сергей Собянин напомнил о том, что в городе с 27 января требование о переводе 30 процентов сотрудников будет носить рекомендательный характер, а также об отмене запрета на ночную работу баров и ресторанов.

Мэр Москвы отметил, что запас работы медицинской системы города позволяет принимать такие решения. Ограничения в городе должны сниматься при первой возможности, передает слова мэра агентство городских новостей «Москва».

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