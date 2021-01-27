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Сергей Собянин осмотрел новую подстанцию скорой помощи в Коммунарке
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сергей Собянин осмотрел новую подстанцию скорой помощи в Коммунарке

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 27 января, осмотрел новую подстанцию скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке. Глава города отметил, что станция, которая была построена в составе второй очереди, поможет обеспечить новую территорию качественной и быстрой помощью.

По словам мэра, первая очередь многопрофильной клинической больницы в Коммунарке была запущена в 2019 году, ее строительство продолжается. С первых дней клиника работала как ковидный госпиталь — первый в России и самый мощный.

— Мы строим вторую очередь медицинского центра в Коммунарке. Это еще около 80 тысяч квадратных метров. Основная специализация этой части — это детское здравоохранение. Это роддом, перинатальный центр, детская больница и детская инфекционная больница, дефицит коек в которых у нас в городе достаточно ощутим, — уточнил Сергей Собянин.

Он пояснил, что амбулаторный центр в поликлинике также строится в составе второй очереди, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе мэра и правительства столицы уточнили, что подстанция скорой помощи представляет собой двухэтажное строение площадью 2,1 тысячи квадратных метров. Объект готовят к открытию. На первом этаже располагается гараж на шесть автомобилей, медкабинеты, комнаты для хранения медикаментов, служебные помещения. Помимо этого, станция располагает гардеробом, административными и складскими помещениями. На новой подстанции будут работать восемь бригад скорой помощи.

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Сергей СобянинКоммунаркаподстанция скорой помощи
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