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В Минздраве пояснили, в каких случаях женщина должна носить маску во время родов
Фото: pixabay.com

В Минздраве пояснили, в каких случаях женщина должна носить маску во время родов

Ростислав Зубков

Здоровье

Защитные маски во время родов нужны только женщинам с коронавирусом. В остальном этот вопрос решается индивидуально, заявила главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения России Лейла Адамян.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минздрав обязал женщин рожать в масках на фоне пандемии COVID-19.

В свою очередь Адамян уточнила, что рекомендации ведомства распространяются исключительно на рожениц, у которых выявили ковид.

— Роды могут продолжаться несколько часов, а медицинская маска защищает персонал, оказывающий помощь роженице и новорожденному, — цитирует РИА Новости врача.

Она подчеркнула, что эта мера отвечает в том числе западным правилам, а также не вредит ни пациентке, ни новорожденному.

Адамян добавила, что в период потуг, когда происходит максимальная физическая активность, маску можно на время снять, но сразу после рождения ребенка ее нужно снова надеть.

В заключение медик отметила, что в каждом конкретном случае этот вопрос должен решаться в частном порядке, учитывая возможные противопоказания.

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