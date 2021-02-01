Ученые создадут еще одну вакцину

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Национальный исследовательский центр имени Гамалеи создаст новую вакцину от коронавируса. Задание уже согласовано в Министерстве здравоохранения России.

Основой нового препарата станут вирусоподобные частицы.

— Это молекулы, которые имитируют вирусы. Они не содержат генетический материал, не заразны, но эти белки распознаются иммунной системой человека с последующим формированием нужного адаптивного иммунного ответа, — сказано в сообщении «Фармацевтического вестника».

На разработку вакцины из федерального бюджета выделят около 25 миллионов рублей. Ожидается, что работы завершатся в 2021 году.

Помимо этого, Минздрав дал распоряжение руководству центра имени Гамалеи создать еще два лекарства. Одно из них — для лечения коронавируса — начнут разрабатывать в 2021 году. Второй препарат должен помочь и в лечении, и в профилактике COVID-19. Лекарство планируют создать к 2022 году.

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