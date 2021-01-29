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Ученые обнаружили у человека естественную защиту от коронавируса
Фото: pixabay.com

Ученые обнаружили у человека естественную защиту от коронавируса

Никита Абрамов

Наука

Гормон мелатонин, который вырабатывается в легких, действует как естественный барьер против коронавирусной инфекции. Об этом сообщили ученые из Университета Сан-Паулу в Бразилии.

Исследователи обнаружили, что гормон способен предотвращать инфицирование тканей носовых и легочных альвеол, подавляя иммунный ответ. Из-за этого вирус остается в дыхательных путях несколько дней, после чего отправляется дальше в поисках другого носителя.

Авторы исследования считают, что это может объяснить бессимптомное заболевание коронавирусом у некоторых людей, причем даже в случае наличия положительного теста.

— Подобный механизм действия легочного мелатонина должен также распространяться на другие респираторные вирусы, включая грипп, — говорится в статье, опубликованной в журнале Melatonin Research.

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