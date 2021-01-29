Врачи оценили риск новых всплесков заболеваемости коронавирусом в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия может пережить новые всплески заболеваемости коронавирусом, но уже не такие мощные, как прежде. Такого мнения придерживаются медики.

Так, инфекционист Евгений Тимаков считает, что рост числа случаев ковида произойдет, но в умеренных масштабах.

— Будет рост, но уже не такой взрывной, — сказал эксперт.

Он обратил внимание на то, что после зимы у людей обычно слабеет иммунитет и возникает авитаминоз. Из-за этого могут происходить небольшие вспышки заболеваемости, причем не только ОРВИ, но и ковидом.

В свою очередь доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский также допустил подъем уровня заболеваемости в ближайшие недели.

— Но я не думаю, что это будут такие цифры, как в ноябре–декабре, — добавил специалист в разговоре с РБК.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как остановить колебания заболеваемости COVID-19.

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