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В Минздраве предупредили о вероятном повышении заболеваемости гриппом весной
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Минздраве предупредили о вероятном повышении заболеваемости гриппом весной

Виктория Родимкина

Здоровье

Заболеваемость гриппом в России может повыситься весной. Об этом сообщила заместитель директора по научной работе ФГБУ «НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева» Министерства здравоохранения России Дарья Даниленко в четверг, 28 января.

— Высока вероятность, что к весеннему сезону увидим подъем заболеваемости вирусом гриппа, — цитирует Дарью Даниленко РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в столице. Сообщалось, что эпидемиологическая ситуация уже третью неделю ниже пороговых значений более чем на треть среди совокупного населения.

Читайте также: Порог заболеваемости гриппом оказался превышен в 8 регионах РФ в начале года

гриппэпидемииМинздрав России
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