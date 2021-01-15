Порог заболеваемости гриппом оказался превышен в 8 регионах РФ в начале года

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Недельный порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в начале 2021 года оказался превышен в восьми российских регионах и семи центральных городах. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, симптомы ОРВИ преимущественно выявлены у взрослого населения. За первую неделю 2021 года лабораторно обследовано более 3,6 тысячи человек. Доля положительных случаев составила 2,3 процента.

Роспотребнадзор отметил, что, по данным на 1 января 2021 года, прививки от гриппа сделали 19,1 миллиона детей и 54,1 миллиона взрослых, в том числе 250,7 тысячи беременных женщин.

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