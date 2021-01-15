Ученый оценил безопасность единой вакцины от гриппа и коронавируса

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Комбинированная вакцина, содержащая ослабленные вирусы гриппа и COVID-19, будет такой же безопасной, как и вакцина от одной болезни. Об этом сообщил «Вечерней Москве» вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ранее про испытания комбинированной вакцины «Спутник V» рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Директор Национального центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что комбинированная вакцина, обеспечивающая защиту от гриппа и коронавируса, возможно, появится к концу следующего года.

По словам Альтштейна, в последнее время комбинированные вакцины стали актуальным направлением в медицине.

— Хотя новинкой подобный препарат назвать нельзя. У части населения существуют разные предубеждения против вакцинации, поэтому проще пригласить человека сделать прививку один раз от нескольких болезней, чем убедить его прийти пять раз по разным необходимым поводам, — сказал ученый.

Вакцины, как заявил Альтштейн, проходят серьезные исследования, и решение о возможности применения препарата тщательно взвешивают, гарантируя безопасность вакцинации. Доктор подчеркнул, что использование комбинированных вакцин дает хороший результат. По его словам, в нашей стране давно применяется комбинированная вакцина против дифтерии, столбняка и коклюша.

Если вакцина дает смертность более чем 1 человек на 100 000, вакцина запрещается к применению, сказал Альтштейн. Вирусолог уточнил, что комбинированная вакцина, разрабатываемая в Центре имени Гамалеи, либо будет содержать комбинацию двух аденовирусов, либо два гена — коронавируса и гриппа — поместят в один аденовирус, что будет еще удобнее.

Собеседник «ВМ» пообещал, что комбинированная российская вакцина будет так же безопасна, как и другие обычные вакцины.

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