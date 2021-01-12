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«Совершенно очевидно»: вирусолог оценил уровень смертности от COVID-19 в России
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

«Совершенно очевидно»: вирусолог оценил уровень смертности от COVID-19 в России

Камран Гасанов

Здоровье

Несмотря на высокий уровень заболеваемости и тяжелое его протекание у ряда пациентов, коронавирус не стал более смертоносным. Своим наблюдением с «Вечерней Москвой» поделился доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

По сравнению с весенними показателями смертность сейчас гораздо ниже, говорит врач.

— Если посмотреть на мировую статистику, летальность в пределах тех цифр, которые даются, а это многомиллионные случаи, то по сравнению с весной они резко снижены. Определенное ослабление вируса в плане летальности совершенно очевидно. Другое дело, что этот процесс мог происходить быстро, но сейчас уже долгое время держится на одном уровне. Сейчас, как правило, летальность составляет не полтора процента, а один. Весной это были 5, 10 и даже 15 процентов, — отметил Альтштейн.

Вирусолог обратил внимание, что, по статистике, в России сейчас умирают не меньше людей, чем весной. Такие неутешительные результаты он связывает с тем, что весенняя статистика была менее точной.

— Возможно, наша весенняя статистика несколько приуменьшена. Нынешние 1,5 процента примерно соответствуют общемировой. Процент летальности по сравнению с весной снижен, но сама болезнь у больных коронавирусной инфекцией может протекать более тяжело, — добавил Альтштейн.

Ранее главврач Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко заметил, что московские пациенты с коронавирусом, которых лечат в больницах, имеют более тяжелую форму заболевания.

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