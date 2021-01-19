Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве
Эпидситуация по гриппу и ОРВИ в Москве уже третью неделю ниже пороговых уровней более чем на треть среди совокупного населения. Об этом управление Роспотребнадзора по столице заявило во вторник, 19 января.
В ведомстве обращают внимание на то, что эпидемиологическая обстановка в столице в контексте заболеваемости вышеуказанными недугами остается соответствующей сезону года.
— При этом показатель заболеваемости на 3-й неделе 2021 года в сравнении с последней полной рабочей неделей 2020 года ниже на 9,2 процента, — указано в сообщении ведомства.
Организация добавила, что показатели заболеваемости по сравнению с эпидемическими пороговыми уровнями ниже среди совокупного населения на 35,1 процента. Среди малышей до 2 лет соответствующие значения ниже на 80,9 процента, среди детей 3–6 лет — на 85,1 процента, а среди ребят 7–14 лет — на 80 процентов.
В ведомстве уточнили, что заболеваемость связана с респираторными вирусами негриппозной этиологии, включая риновирусы, вирусы парагриппа, аденовирус и иные респираторные инфекции.
Читайте также: Директор центра «Вектор» рассказал о том, что может увеличить тяжесть течения гриппа