Директор центра «Вектор» рассказал о том, что может увеличить тяжесть течения гриппа

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Наличие у человека гриппа и коронавируса может увеличить тяжесть течения гриппа. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов в ходе совещания вице-премьера Российской Федерации Татьяны Голиковой с эпидемиологами и вирусологами.

Он рассказал о том, что центр провел специальный эксперимент. Ученые проанализировали наиболее актуальные для человека варианты смешанных респираторных инфекций — вирусы гриппа, коронавируса и аденовируса — с новым коронавирусом. Специалисты выяснили, что смешанная инфекция данных вирусных агентов приводит к увеличению тяжести клинических проявлений, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что тест-система для выявления британского штамма коронавирусной инфекции в ближайшее время будет направлена на регистрацию.

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