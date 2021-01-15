Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Директор центра «Вектор» рассказал о том, что может увеличить тяжесть течения гриппа
Фото: pixabay.com

Директор центра «Вектор» рассказал о том, что может увеличить тяжесть течения гриппа

Кирилл Николаев

Здоровье

Наличие у человека гриппа и коронавируса может увеличить тяжесть течения гриппа. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов в ходе совещания вице-премьера Российской Федерации Татьяны Голиковой с эпидемиологами и вирусологами.

Он рассказал о том, что центр провел специальный эксперимент. Ученые проанализировали наиболее актуальные для человека варианты смешанных респираторных инфекций — вирусы гриппа, коронавируса и аденовируса — с новым коронавирусом. Специалисты выяснили, что смешанная инфекция данных вирусных агентов приводит к увеличению тяжести клинических проявлений, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что тест-система для выявления британского штамма коронавирусной инфекции в ближайшее время будет направлена на регистрацию.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Российский эпидемиолог назвал средний возраст мужчин и женщин, инфицированных COVID-19

гриппинфекциякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте