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Тест-систему для выявления британского штамма COVID-19 направят на регистрацию
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Тест-систему для выявления британского штамма COVID-19 направят на регистрацию

Кирилл Николаев

Здоровье

Тест-система для выявления британского штамма коронавирусной инфекции в ближайшее время будет направлена на регистрацию. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в ходе совещания вице-премьера Российской Федерации Татьяны Голиковой с эпидемиологами.

По его словам, британский штамм коронавируса характеризуется тем, что он более контагиозен. Также этот штамм имеет более высокую вирусную нагрузку, сообщает РИА Новости.

Акимкин отметил, что данная тест-система сможет определить коронавирус за 60–90 минут.

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