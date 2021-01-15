Попова: Все решения Роспотребнадзора в борьбе с COVID-19 имеют научное обоснование

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Все решения Роспотребнадзора, которые предлагались правительству в борьбе с коронавирусной инфекцией, имеют под собой научное обоснование. Об этом в пятницу, 15 января, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

— Я совершенно ответственно заявляю, что все решения, которые мы принимали и принимаем, были научно обоснованы, — цитирует Попову РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России на фоне других стран выглядят ровно и спокойно. Также она отметила, что за год в России от коронавируса могут привить 60 процентов населения

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