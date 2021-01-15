Попова: За год в России от COVID-19 могут привить 60 процентов населения

Фото: photo.roscongress.org / Илья Деев

За год в России от коронавирусной инфекции могут привить 60 процентов населения. Об этом в пятницу, 15 января, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с ведущими эпидемиологами.

— Это очень серьезное достижение, — цитирует Попову РИА Новости.

По ее словам, иммунизация должна быть массовой. При этом она должна быть организована так, чтобы люди имели иммунитет к осени.

Ранее Попова заявила, что данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России на фоне других стран выглядят ровно и спокойно.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 200 тест-систем для выявления COVID-19 создали в России