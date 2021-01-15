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Более 200 тест-систем для выявления COVID-19 создали в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 200 тест-систем для выявления COVID-19 создали в России

Кирилл Николаев

Здоровье

В России разработано и зарегистрировано свыше 200 тест-систем для выявления коронавирусной инфекции и антител. Об этом в пятницу, 15 января, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова в ходе совещания с эпидемиологами.

По ее словам, в настоящее время российские разработки используются более чем в 50 странах мира, сообщает РИА Новости.

Ранее Голикова рассказала о том, что вакцина от коронавирусной инфекции Центра Чумакова будет включена в программу вакцинации российских граждан.

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Татьяна ГоликоваРоссиякоронавирус
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