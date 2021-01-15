Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Голикова ожидает включения препарата Центра Чумакова в программу вакцинации
Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Голикова ожидает включения препарата Центра Чумакова в программу вакцинации

Кирилл Николаев

Общество

Вакцина от коронавирусной инфекции Центра Чумакова будет включена в программу вакцинации российских граждан. Об этом в пятницу, 15 января, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова на совещании с эпидемиологами, кадры которого были показаны в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что Россия исторически имеет успешный опыт разработки и применения вакцин. Благодаря иммунизации заболеваемость управляемыми инфекциями снижалась в РФ в тысячи раз.

— В стране не регистрируются случаи полиомиелита, дифтерия снизилась в пять тысяч раз, корь — в тысячу раз, краснуха — в четыре тысячи раз, — заявила Голикова.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Попова прокомментировала данные по заболеваемости COVID-19 в России

вакцинаТатьяна Голиковакоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте