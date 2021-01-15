Голикова ожидает включения препарата Центра Чумакова в программу вакцинации

Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Вакцина от коронавирусной инфекции Центра Чумакова будет включена в программу вакцинации российских граждан. Об этом в пятницу, 15 января, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова на совещании с эпидемиологами, кадры которого были показаны в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что Россия исторически имеет успешный опыт разработки и применения вакцин. Благодаря иммунизации заболеваемость управляемыми инфекциями снижалась в РФ в тысячи раз.

— В стране не регистрируются случаи полиомиелита, дифтерия снизилась в пять тысяч раз, корь — в тысячу раз, краснуха — в четыре тысячи раз, — заявила Голикова.

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