Попова прокомментировала данные по заболеваемости COVID-19 в России
Данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России на фоне других стран выглядят ровно и спокойно. Об этом в пятницу, 15 января, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с ведущими эпидемиологами.
Она отметила, что охват тестированием на коронавирус в России очень высок, сообщает РИА Новости.
Ранее вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова обсудила с эпидемиологами вакцинацию от коронавирусной инфекции в стране.
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