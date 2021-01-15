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Голикова обсудила с эпидемиологами вакцинацию от COVID-19 в России
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Голикова обсудила с эпидемиологами вакцинацию от COVID-19 в России

Кирилл Николаев

Общество

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова обсудила с эпидемиологами вакцинацию от коронавирусной инфекции в стране. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в секретариате вице-премьера.

Участники встречи обсудили текущую ситуацию с коронавирусом в России. Также в ходе совещания был затронут вопрос вакцинации населения, сообщает РИА Новости.

Ранее Голикова заявила о снижении суточной заболеваемости коронавирусом в России.

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