Голикова заявила о снижении суточной заболеваемости COVID-19 в России

Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Суточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекции в России снизился с 19,9 до 15,6 на 100 тысяч населения. Об этом в среду, 13 января, заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

— Суточный показатель заболеваемости в России снизился с 19,9 до 15,6 на 100 тысяч населения, — цитирует Голикову РИА Новости.

Ранее Голикова рассказала, что Россия следит за ситуацией с новым штаммом коронавирусной инфекции в Великобритании. Также она заявила, что более 1,4 миллиона медицинских работников получили выплаты за работу с пациентами с коронавирусом в ноябре и декабре 2020 года. Общая сумма выплат составила 44,4 миллиарда рублей.

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