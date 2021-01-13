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Более 1,4 миллиона медиков получили выплаты за работу с COVID-19 в ноябре и декабре
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Более 1,4 миллиона медиков получили выплаты за работу с COVID-19 в ноябре и декабре

Кирилл Николаев

Здоровье

Более 1,4 миллиона медицинских работников получили выплаты за работу с коронавирусной инфекцией в ноябре и декабре 2020 года. Об этом в среду, 13 января, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

По ее словам, выплаты были произведены 1 миллиону 435 тысячам медицинских работников. Общая сумма выплат составила 44,4 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее Голикова рассказала, что Россия следит за ситуацией с новым штаммом коронавирусной инфекции в Великобритании.

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