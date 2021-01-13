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Голикова: Россия следит за ситуацией с новым штаммом COVID-19 в Великобритании
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Голикова: Россия следит за ситуацией с новым штаммом COVID-19 в Великобритании

Кирилл Николаев

Общество

Россия следит за ситуацией с новым штаммом коронавирусной инфекции в Великобритании. Об этом в среду, 13 января, заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

— За этой ситуацией наблюдаем очень внимательно и ведем соответствующие научные исследования, — подчеркнула Голикова.

Она отметила, что по завершении исследований о результатах доложат президенту России Владимиру Путину, сообщает РИА Новости.

Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне.

Позднее новую разновидность коронавируса обнаружили в других странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта COVID-19.

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