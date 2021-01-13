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Владимир Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Владимир Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Кирилл Николаев

Общество

В России наблюдается некоторое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 13 января, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания с правительством России.

По его словам, победить коронавирус в мире пока не удается. Также пока не получается побороть все негативные последствия, связанные с пандемией. Говоря о ситуации с коронавирусом в России, Путин отметил некоторое снижение заболеваемости.

— Мы видим, что наблюдается некоторое снижение, но успокаивать нас это не должно, — цитирует Путина РИА Новости.

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