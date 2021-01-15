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Попова: В России разрабатывается тест-система для выявления мутирующего вируса
Фото: photo.roscongress.org/Анна Горбань

Попова: В России разрабатывается тест-система для выявления мутирующего вируса

Кирилл Николаев

Здоровье

В течение двух-трех недель Россия может создать тест-систему, которая отличит обычный вирус от вируса с мутацией. Об этом в пятницу, 15 января, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с ведущими эпидемиологами.

По ее словам, в стране появился инструмент, который позволяет выпускать тест-системы, определяющие изменения вируса, сообщает РИА Новости.

Ранее Попова заявила, что данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России на фоне других стран выглядят ровно и спокойно.

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Читайте также: Более 200 тест-систем для выявления COVID-19 создали в России

РоспотребнадзорАнна Поповакоронавирус
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