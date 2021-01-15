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Российский эпидемиолог назвал средний возраст мужчин и женщин, инфицированных COVID-19
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Российский эпидемиолог назвал средний возраст мужчин и женщин, инфицированных COVID-19

Кирилл Николаев

Здоровье

Среди инфицированных коронавирусной инфекцией в России выявлено 57 процентов женщин и 43 процента мужчин. Об этом в пятницу, 15 января, заявил директор противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев в ходе совещания вице-премьера Российской Федерации Татьяны Голиковой с эпидемиологами.

По его словам, средний возраст заболевших женщин составляет 47,2 года, а мужчин — 43,8 года, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что тест-система для выявления британского штамма коронавирусной инфекции в ближайшее время будет направлена на регистрацию.

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Читайте также: Попова: В России разрабатывается тест-система для выявления мутирующего вируса

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