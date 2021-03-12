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Врач дал советы по лечению глаукомы
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Врач дал советы по лечению глаукомы

Василиса Чернявская 

Здоровье

Заведующий отделением офтальмологии Госпиталя для ветеранов войн № 2, профессор, доктор медицинских наук Алексей Егоров рассказал, как часто стоит обращаться к офтальмологу обычному здоровому человеку, чтобы не «прозевать» первые признаки нарушения зрения.

— Алексей Евгеньевич, какие первые признаки нарушения зрения могут быть у человека?

— К ним относятся: появление вспышек перед глазом, кругов при взгляде на источник света, тумана, искривление прямых линий, «выпадение букв» при чтении, постепенное снижение зрения. Незамедлительного обращения к офтальмологу требует резкое снижение зрения, покраснение глаза, возникновение боли в глазу, появление в поле зрения «нависающей шторки». Необходимо помнить, что после 50 лет необходим ежегодный осмотр врача-офтальмолога с обязательным контролем уровня внутриглазного давления. Особенно внимательно к ежегодному осмотру нужно подойти людям, у которых семейный анамнез отягощен хроническими заболеваниями органа зрения (глаукома, возрастная макулярная дегенерация и другие).

— Чем опасна глаукома?

— Первое, что необходимо понимать: глаукома — это хроническое прогрессирующее заболевание, требующее пожизненного лечения и контроля. Без соответствующих лечебных мероприятий будет наблюдаться быстрое прогрессирующее снижение зрения. Чтобы не допустить этого, пациентам с глаукомой необходимо каждые три месяца контролировать уровень внутриглазного давления, причем измерение должно проводиться в утренние часы до закапывания капель, снижающих внутриглазное давление. Для каждой стадии глаукомного процесса имеются определенные целевые значения уровня внутриглазного давления, что также немаловажно для контроля и подбора соответствующей терапии.

— Часто глаукома «идет» в одном комплекте с катарактой. Какие еще осложнения могут быть опасны для пациентов?

— На сегодняшний день катаракта лечится оперативным путем: с помощью удаления помутневшего хрусталика и замены его на прозрачный искусственный хрусталик, который больше не потребует замены. Осложнения, которые могут наблюдаться, зачастую связаны не только с повышением (периодическим или постоянным) внутриглазного давления, а также с артериальным давлением, нарушениями показателей свертывания крови, что может привести к развитию тромбоза вен сетчатки, кровоизлиянию в полость глаза и другим изменениям. По этой причине важно не пренебрегать общесоматическими рекомендациями, особенно пациентам с гипертонической болезнью и сахарным диабетом.

— Какие формы лечения сейчас считаются самыми прогрессивными?

— Основное лечение в настоящее время направлено на снижение и контроль внутриглазного давления. С этим отлично справляются гипотензивные капли, которые необходимо закапывать постоянно. В случае, когда не удается достигнуть необходимого снижения давления, в зависимости от стадии глаукомного процесса пациента направляют на оперативное лечение глаукомы — лазерное или хирургическое (с возможной установкой антиглаукомного дренажа), после чего также необходимо продолжить контроль уровня внутриглазного давления пожизненно. Помимо снижения внутриглазного давления, пациентам рекомендовано проведение курсов поддерживающей терапии с целью нейроретинопротекции. Даже на фоне достигнутого целевого уровня внутриглазного давления зрительный нерв остается уже поврежденным, испытывает дефицит питательных веществ, необходимых для нормального функционирования, что ведет к постепенной гибели нервных волокон. Для замедления данных изменений рекомендуется два раза в год проведение курсов поддерживающей терапии под контролем лечащего врача.

— Как быстро после операций восстанавливаются пациенты?

— Это зависит от нескольких факторов: с какими изначальными данными пациент обратился за помощью, какой объем оперативного лечения ему был проведен, как пациент соблюдает послеоперационные рекомендации, какие сопутствующие заболевания есть у пациента и насколько они компенсированы. Поэтому в каждом случае все очень индивидуально. Однако нельзя не отметить, что развитие малоинвазивных технологий позволило сократить время пребывания пациента в стационаре. В настоящее время мы имеем возможность отпускать пациента через несколько часов после операции с последующим амбулаторным наблюдением.

— Рекомендации по реабилитации — какие советы можете дать?

— В первую очередь необходимо соблюдать все рекомендации врача с соблюдением капельного режима и продолжением приема общесоматической терапии. При первых тревожных для пациента симптомах сразу обращаться к лечащему врачу по месту жительства. Реабилитация после глазных операций обычно длится от нескольких недель до двух месяцев — именно в эти сроки нужно быть внимательным к себе и не пропускать контрольные осмотры.

Читайте также: Офтальмолог рассказал о полезных упражнениях для зрения

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