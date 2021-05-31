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Конференция собрала экспертов в области онкологии, радиологии, лучевой и инструментальной диагностики
Фото: Пресс-служба АФК «Система»

Конференция собрала экспертов в области онкологии, радиологии, лучевой и инструментальной диагностики

Михаил Петров

Здоровье

28 мая в клинико-диагностическом центре МЕДСИ на Красной Пресне прошла конференция «Опухоли желудочно-кишечного тракта. Неформальный взгляд на пациента». В ней приняли участие эксперты ведущих медицинских учреждений России в области онкологии, радиологии, лучевой и инструментальной диагностики. Они обсудили актуальные вопросы оказания помощи пациентам, имеющим онкологические заболевания, а также современные методы диагностики и лечения злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта.

Конференция собрала экспертов в области онкологии, радиологии, лучевой и инструментальной диагностикиФото: Пресс-служба АФК «Система»

С приветственным словом к участникам форума обратилась президент ГК «МЕДСИ» Елена Брусилова. Она отметила, что принадлежащая АФК «Система» федеральная сеть клиник имеет большое влияние в сфере лечения пациентов с онкологической патологией. По ее словам, только за 2020 год было госпитализировано более 50 тысяч пациентов для проведения хирургического и химиотерапевтического лечения. Более десяти тысяч из них имели злокачественную опухоль желудочно-кишечного тракта. Все пациенты получили высококвалифицированную медицинскую помощь.

Конференция собрала экспертов в области онкологии, радиологии, лучевой и инструментальной диагностикиПрезидент ГК «Медси» Елена Брусилова на открытии Международного центра меланомы / Фото: Пресс-служба АФК «Система»
Конференция собрала экспертов в области онкологии, радиологии, лучевой и инструментальной диагностикиХирург-онколог, профессор Анатолий Махсон и Елена Брусилова, президент ГК «Медси» / Фото: Пресс-служба АФК «Система»

Выступления участников форума касались проблем, связанных с использованием лекарственной терапии, локальных методов лечения опухолей жилищно-кишечного тракта, тактикой ведения пациента при хирургических вмешательствах, в том числе с использованием роботизированной и лапароскопической хирургии.

Врач-онколог, кандидат медицинских наук, главный специалист по химиотерапии в МЕДСИ, заведующий отделением онкологии международного центра онкологии в Боткинском проезде Евгений Ледин рассказал присутствующим о работе коллектива врачей:

— В нашем центре накоплен огромный опыт диагностики и лечения злокачественных новообразований. Онкологическую помощь пациентам оказывает команда специалистов высочайшей квалификации. Мы работаем в условиях, удобных как для пациентов, так и для врачей, имеющих доступ к новейшим и высокоэффективным препаратам, а также к широкому спектру молекулярно-генетических исследований. Наши специалисты обеспечивают индивидуальное сопровождение каждого больного, есть у нас также круглосуточная служба поддержки пациентов. Лечение проводится на основе международных рекомендаций, в том числе в рамках программы ОМС.

Конференция собрала экспертов в области онкологии, радиологии, лучевой и инструментальной диагностикиФото: Пресс-служба АФК «Система»

Накануне конференции в структуре рамках Международного центра онкологии МЕДСИ — на базе сразу трех медицинских учреждений сети (КДЦ на Красной Пресне, клинических больниц в Боткинском проезде и в Отрадном) открылся Международный центр меланомы, который сотрудничает с лучшими клиниками Израиля, Австралии, США. Он объединил передовой опыт по диагностике и лечению онкологических заболеваний кожи.

Конференция собрала экспертов в области онкологии, радиологии, лучевой и инструментальной диагностикиФото: Пресс-служба АФК «Система»
Конференция собрала экспертов в области онкологии, радиологии, лучевой и инструментальной диагностикиФото: Пресс-служба АФК «Система»
Конференция собрала экспертов в области онкологии, радиологии, лучевой и инструментальной диагностикиФото: Пресс-служба АФК «Система»
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