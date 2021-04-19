Слава и доблесть: Севастополь —город военных, морских бухт, густых каштанов и старинных храмов

Фото: Виталий Аньков /Вечерняя Москва

Большой офицерский бал в Севастополе состоится 20 июня. Но чтобы посетить этот особенный город, долгое время остававшийся закрытым, а в наши дни динамично и активно развивающийся, не нужно искать какого-то конкретного повода. Особенно после закрытия популярного заграничного курорта. Здесь всегда будет интересно: весной город-герой усыпан лепестками цветущего миндаля, летом нежит теплым морем, осенью балует виноградом, зимой умиротворяет тишиной.

Как рассказать вам о нем?

Как о городе, который был почти стерт с лица Земли, где каждый сантиметр пропитан кровью его защитников, расцветающей по весне алыми маками? Или как о святых местах, откуда пришло на Русь христианство, где чудеса, дающиеся людям по вере их, не редкость? А может, как о стране, выдуманной Александром Грином, на берегу которой когда-то купалась «приморская девчонка», выросшая в Анну Ахматову? Или как о местности, где за каждым поворотом открывается море, каждую лестницу оттеняют каштаны и платаны, в каждом кафе — морепродукты и местные вина, а любой автобус довезет вас до пляжей — каменных и диких или окультуренных и с шезлонгами? А может, рассказать о нем как об отдельном, динамично развивающемся регионе и третьем городе федерального значения? Чтобы изучить его весь, не хватит и жизни.

Чтобы влюбиться в Севастополь, достаточно лишь раз увидеть его своими глазами. Обозначим основные пункты, которые помогут сориентироваться на месте.

Здесь кровью полит каждый метр

Считается, что город-герой Севастополь был основан 14 июня 1783 года. Название в переводе с греческого — «город, достойный поклонения» — он получил согласно указу Екатерины II. За двести с лишним лет Севастополь пережил две обороны, дважды он восстал из праха и пепла.

Первая героическая оборона Севастополя была в Крымскую войну. Город отстаивали дольше 11 месяцев, его обороняли 349 дней — с сентября 1854-го по август 1855-го. Помогут представить, как это было, следующие места.

Севастопольский музей-панорама, где выставлено полотно размером 14 на 115 метров, под названием «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Оно было воссоздано по мотивам панорамы Франца Рубо. Картина изображает сражение на Малаховом кургане 18 июня 1855 года. Панорама пострадала при эвакуации в Великой Отечественной войне, но ее восстановили и дополнили. На ней изображены легендарный матрос Кошка, хирург Пирогов, Даша Севастопольская и другие герои истории.

Мемориальный комплекс «Малахов курган» позволяет подняться на высоту, которая была тактически важна при первой обороне Севастополя. С нее весь город виден как на ладони. А еще тут для посещения открыта оборонительная башня Корниловского бастиона.

Фото: Иван Юрченко /Вечерняя Москва

Вторая же героическая оборона Севастополя во время Великой Отечественной войны длилась 250 дней — с 30 октября 1941-го по 4 июля 1942-го.

Едва ли удастся перечислить все места, которые связаны с ней. Расскажем про несколько из них. Война пришла в Севастополь 22 июня 1941 года, и первые ее минуты принесли потери. Одна из упавших на город бомб разорвалась на улице Подгорной (сейчас Нефедова). Тогда, еще до официального объявления о начале войны, в Севастополе погиб 21 человек, их имена высечены на мемориальной табличке, которую вы можете найти на этой улице.

Музейный комплекс «35-я береговая батарея» — последняя точка второй героической обороны Севастополя, куда отступали его защитники. На бесплатной экскурсии вас проведут по казематам 305-миллиметровой башенной батареи. В ней вы сможете представить и словно примерить на себя то, что чувствовали люди в сооружении, стены которого могли вы-__ держать три попадания авиационных бомб, но которые при этом были окружены врагом и с суши, и с моря, и с неба.

Здесь во время долгих переходов по узким коридорам вдруг перед людьми предстает голубое бескрайнее море, то, которое было красным от крови тех, кто не успел эвакуироваться. Финальный пункт — Пантеон памяти с именами тысяч участников обороны Севастополя и их фотоснимками.

Севастопольская диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» расскажет об освобождении города. Город обороняли 250 дней, а освободили фактически за 5. Генеральный штурм начался 7 мая 1944 года. Диорама на Сапун-горе представляет собой картину величиной 5,5 на 25,5 метра. На ней изображен кульминационный момент штурма этой высоты советскими войсками. Живописное полотно дополнено предметным планом в 83 кв. м, где размещены объекты, найденные на склонах высоты.

— Освобождением Севастополя 9 мая и разгромом остатков немецкой группировки на мысе Херсонес 12 мая закончилась Крымская наступательная операция, — пояснила значение события, последовавшего за штурмом Сапун-горы, заведующая сектором истории Великой Отечественной войны Музея героической обороны и освобождения Севастополя Ирина Агишева. — Это одна из самых успешных и блестящих операций в период Великой Отечественной войны.

Почтить погибших можно минутой молчания у Вечного огня. В Севастополе четыре мемориала, где он не угасает: на Малаховом кургане, на Сапун-горе, у памятника Матросу и Солдату, что на мысе Хрустальный, у Мемориала героической обороны Севастополя 1941–1942 гг. на площади Нахимова. Кстати, возле последнего есть своя аллея городов-героев, ведущая к зданию правительства Севастополя.

Святые земли

Хотя Севастополь существует не так давно, но Херсонес Таврический появился в этих краях еще в 420-х годах до нашей эры, и христианство сюда пришло в I веке нашей эры. Несколько слов о местных святынях.

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» много интересного для любителей древней истории: античные мозаики, скифское золото, туманный колокол... Но еще это место примечательно тем, что, по преданию, именно здесь крестился князь Владимир. Купель, где это произошло, расположена на месте действующего Свято-Владимирского кафедрального собора либо же рядом с ним. А задолго до этого в Херсонесе побывал апостол Андрей Первозванный. Связывают это место и с деятельностью Кирилла и Мефодия. По преданию, они инициировали обретение поблизости мощей Климента Римского, которого сослали в Тавриду.

Фото: mil.ru / Минобороны России

Не так давно в городе снова подняли вопрос о том, чтобы сделать вход на территорию музея бесплатным для всех.

— Считаю, что посещение Херсонеса жителями и гостями города, за исключением экскурсий и посещения музейных экспозиций, должно осуществляться бесплатно, — заявил уполномоченный по правам человека Павел Буцай, — как это происходит при посещении территории аналогичных объектов, расположенных в других регионах Российской Федерации.

Храмы и монастыри здесь повсюду. На самой вершине «центральной горки» Севастополя стоит Владимирский собор-усыпальница четырех адмиралов (Нахимова, Корнилова, Истомина и Лазарева). Недалеко от него — собор святых апостолов Петра и Павла, выполненный в античном стиле и напоминающий Парфенон в Афинах. Чуть в стороне, на одной из главных улиц города — Большой Морской, — высится Покровский собор. Он примечателен еще и тем, что на стене можно увидеть памятную табличку, отзвук Великой Отечественной: «Проверено. Мин нет. Ильин. 12 мая 1944 года».

На Северной стороне города, отделенной от Южной Севастопольской бухтой, пересечь которую можно на пароме, на Братском мемориальном кладбище стоит пирамидальный Свято-Никольский храм-памятник в честь защитников города во время Крымской войны.

Также в районе Севастополя находятся Инкерманский Свято-Климентовский пещерный мужской монастырь, а на мысе Фиолент расположен Балаклавский Свято-Георгиевский мужской монастырь.__

Центр культуры

Гринландия, как называют исследователи все города, придуманные Александром Грином, по сути, собрана из разных уголков Севастополя. Когда читаешь «Алые паруса», «Бегущую по волнам» и другие его произведения, узнаешь лестницы и закоулки этого города. Что неслучайно. Когда будете в городе, обязательно найдите Музейную комнату Грина в бывшей Севастопольской тюрьме. Она небольшая, но там ценны не стены, а та история, которую расскажет вам смотритель и создатель музея. В Севастополе летом у дедушки отдыхала и Анна Ахматова. Дом, где жил Антон Горенко, сохранился и обозначен мемориальной табличкой. Еще много времени она проводила на даче в Стрелецкой бухте, недалеко от Херсонеса. Там сейчас есть парк ее имени.

Аверченко и Чехов, Толстой и Пушкин, Куприн — кто только не посещал Севастополь!..

Как дела с культурной жизнью обстоят сейчас? В Севастополе четыре действующих театра: Академический русский драматический имени Луначарского, Драматический театр Черноморского флота имени Лавренева, Театр юного зрителя, Академический театр танца имени Вадима Елизарова. Всюду — премьеры, разнообразный репертуар и что-то уникальное, что могут предложить зрителю.

А еще в Севастополе есть свой симфонический оркестр, который играет классическую (и не только) музыку. Выступления проводятся в «Севастопольском центре культуры и искусств». Что касается музыки, то в теплое время года ее много и на набережной, и на Приморском бульваре. По вечерам то тут, то там играют местные коллективы.

Фото: pixabay.com/Elen Wolf

Хотите посмотреть на живописные полотна? Тогда вам нужно увидеть коллекцию Севастопольского художественного музея имени Крошицкого, в которую входят работы и западноевропейских художников, и отечественных живописцев: Айвазовского, Куинджи, Репина...

Ничего серьезного!

Вам мало крабиков и рыбок? Хочется особой флоры и фауны? Добро пожаловать туда, где водятся диковинные существа. Например, севастопольский дельфинарий в Артбухте (Артиллерийской бухте) готов показать вам представление с дельфинами, морскими котиками и белыми китами. Или севастопольский аквариум неподалеку. Говорят, здесь собрана самая большая коллекция обитателей Черного моря, а еще есть гидробионты Мирового океана, потенциально опасные для человека, пресноводные редкие рыбы и еще много интересного, даже крокодил. А еще можно заглянуть в экопарк «Лукоморье», особенно если вы приехали с детьми. Отведите их туда, где среди сказочных скульптур Бабы-яги и Дон Кихота разгуливают небольшие животные. Там точно найдете чем увлечь малышей.

Хотя на первый взгляд и не скажешь, но в Севастополе можно насладиться морем как в черте города, так и за его пределами. Можно прыгнуть в воду с центральной набережной — с бетонного покрытия известного пляжа «Хрустальный» или зайти с облагороженного «Солнечного» возле Херсонеса, пожарить шашлыки на камнях у дикой части «Омеги».

Или уехать на целый день в Любимовку или Учкуевку, где есть только чистое открытое море и песок. А можно отправиться на Яшмовый пляж скалистого Фиолента или Золотой пляж Балаклавы. Море и подходы к нему могут быть разными — просто надо выбрать, какой лично тебе по душе.

ЛЕГЕНДЫ

— Говорят, раньше Лазаревские казармы, построенные до Крымской войны, иногда посещали три призрака — грустный с феской на голове, надменный с платком на шее, лихой с усами и бородкой — турок, англичанин и француз, представляющие нации, осаждавшие Севастополь.

— По преданию, в древние времена защитила жителей Херсонеса от скифских племен сарматская царица Амага. Она заключила с ними перемирие. А когда притеснявшие херсонеситов скифы не прислушались к словам сарматской правительницы, она со 120 воинами разгромила их столицу, убила царя и поставила на его место его же сына, велев править справедливо.

— На Фиоленте есть скала явления святого Георгия. Она стоит в море, на ее вершине — мраморный крест. Согласно истории, мореплаватели недалеко от тех мест попали в шторм и, чтобы выжить, молились Георгию Победоносцу. Тогда буря утихла, и, причалив, на скале они нашли икону.

ЦИТАТА

Михаил Развожаев, губернатор Севастопля:

—День Победы — главный для Севастополя праздник. Все должно быть на высоком уровне. Важно синхронизировать все действия с Черноморским флотом. Акцент — на внимании ветеранам.

РЕПЛИКА

Надежный оплот

Игорь Касатонов, адмирал, командующий черноморским флотом с 1991 по 1992 год:

— Севастополь был не только базой Черноморского флота, но в 90-е годы, когда этот полуостров оказался в составе Украины, он стал главным рупором российского влияния в Крыму. Да, в непростые 90-е годы Черноморскому флоту пришлось уйти из Николаева, Одессы, других мест базирования, но Севастополь был сохранен.

Благодаря тому, что удалось спасти не только корабли, но и объекты инфраструктуры, обеспечения, Черноморский флот в Севастополе устоял перед антироссийскими действиями и попытками украинских властей в начале 90-х годов получить контроль над ним.

Президент России Борис Ельцин, когда был на борту гвардейского ракетного крейсера «Москва», который, кстати, курирует ваша газета, пообещал поддержать черноморцев в трудный час.

Полагаю, что и Крымская весна 2014 года, когда в результате мирного и свободного волеизъявления крымчан полуостров вновь вернулся в состав России, не могла бы осуществиться, если бы Черноморский флот не базировался в Севастополе. Жители этого города при поддержке многих поколений тех, кто служил и служит на флоте, помогли отстоять полуостров от натиска современных бандеровцев.

Это был закономерный и естественный итог определенного этапа истории Севастополя и Крыма, которые всегда тяготели в сторону России. Севастополь остается надежным оплотом на Черном море. Сегодня возрождается мощь Черноморского флота. Я никогда не сомневался в том, что Севастополь и Крымский полуостров возвратятся в состав России.

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