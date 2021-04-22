Был слесарем, а стал разведчиком. Борис Иванович восстанавливал танки и разоружал китайского пулеметчика

Фото: Из личного архива Бориса Долбилина

В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы продолжаем цикл публикаций, в которых столичные ветераны рассказывают о своем боевом пути. Сегодня нашим гостем стал ветеран Великой Отечественной и советско-японской войн, прослуживший три десятка лет в органах внутренних дел, Борис Иванович Долбилин.

В 1938 году Борис Иванович окончил училище по специальности токарь и пошел работать на завод на улице Землячки, ныне это Большая Татарская.

— Осенью 1940 года, когда я был на смене, на завод пришла мать, — вспоминает Борис Иванович. — Мастер подошел ко мне и попросил спуститься на проходную — наверное, что-то случилось, так как она была вся в слезах. Тороплюсь, спускаюсь. А мама передает мне повестку, в которой сообщалось, что на следующий день, 24 октября, к 23 часам я должен явиться на призывной пункт военкомата. Он располагался в одной из школ нынешнего района Люблино. В те годы это был пригород Москвы.

Мама Бориса растерялась из-за перспективы остаться вдвоем с беременной невесткой, без помощи. Но юноша маму успокоил. Он пошел к мастеру и объяснил ситуацию. Руководитель вошел в положение и сказал: «Не переживай, сейчас, конечно, не успеем, но утром приходи за деньгами». На следующий день Долбилин пришел за трудовой книжкой и зарплатой. Денег его молодой семье на первое время должно было хватить. Вечером он направился на призывной пункт.

Там распределяли призывников: кого на Запад, кого на Восток. Время было сложное. Советский Союз воевал с Финляндией. «Хоть бы попасть на Восток, ведь дома осталась беременная жена», — думал тогда Долбилин. И его мечта осуществилась.

Целых 13 суток ему пришлось ехать на поезде до Хабаровска. Встречали новобранцев «купцы», офицеры из различных частей РККА, нуждавшихся в пополнении. Так как Долбилин работал слесарем, то ему хотелось попасть в ту часть, где ремонтируют технику. Увидев подполковника-танкиста, он обрадовался.

И действительно Бориса Ивановича распределили в ремонтную часть, которая дислоцировалась в Монголии. Там он и прослужил всю войну.

— Некоторые сейчас попрекают меня, что я, мол, не участвовал в боевых действиях Великой Отечественной войны, — негодует Долбилин. — Но от нашей работы зависела боеготовность военной техники. Перед нами ставилась задача в самые короткие сроки восстанавливать поврежденные танки.

Часть 61-го автобронетанкового батальона располагалась в 20 километрах от Улан-Батора. Солдатские казармы были под землей. 8 августа 1945 года Долбилина вызвал командир и, подведя его к колонне с артиллерийскими орудиями, приказал быть замыкающим на марше через Маньчжурию.

— Меня предупредили, что мы едем на фронт в распоряжение 39-й гвардейской дивизии для ведения боевых действий против Японии. В пути я заметил на дороге какой-то провод и немед- ленно доложил, — вспоминает Борис Иванович. — Командир решил отправить меня в разведку.

Требовалось узнать, что к чему, чтобы не попасть под обстрел.

— Сперва я перерезал кусачками провод, а потом пошел вдоль него и обнаружил спящего за пулеметом китайца. Я тихо разрядил его оружие, а потом разбудил и его самого. Он очень испугался, что проспал, и даже побежал за мной вслед — просил взять с собой, так как боялся, что его накажут свои. Но в конце концов мы китайца прогнали, а колонна двинулась дальше — в город Таонань, где нас встретил их генерал-майор, — рассказывает ветеран.

В дивизионную разведку были отобраны 5 человек, в том числе Долбилин. Их задача заключалась в продвижении впереди наступающей колонны и в разведке. В случае обнаружения опасности надо было сразу докладывать своим.

Непосредственные боевые действия с Японией начались позже. И, к счастью, длились недолго. После войны их часть направили в Харбин. Там Долбилин даже побеседовал с нашими эмигрантами. Особенно ему запомнился мужчина, работавший на КВЖД. На вопрос, почему он остался, тот ответил, что работал на железной дороге, а когда японцы захватили территорию, то не было возможности вернуться в Советский Союз.

До 1946 года приходилось нести службу в Хабаровске, а в июне Борис Иванович был демобилизован. Домой вернулся старшиной.

— Я был безмерно рад. После шестилетней разлуки вновь увидел родственников и уже взрослую дочку. Уходил в армию, она еще не родилась, а когда вернулся — ей уже шесть лет исполнилось. Она кинулась ко мне на плечи со словами «папа вернулся», хотя ни разу меня не видела, только по фотографии знала. И у меня на глаза навернулись слезы.

ДОСЬЕ

Борис Иванович Долбилин родился 21 июня 1921 года в Московской области. Окончил ФЗО и работал на заводе токарем. В 1940 году его призвали на срочную службу. Он участник Великой Отечественной и советско-японской войн. Награжден медалью «За боевые заслуги». С 1948 по 1975 год служил в милиции. Подполковник в отставке.

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