«Прихожу к мужу погостить»: Анита Цой о секретах семейного счастья

Анита Цой с супругом / Фото: Из личного архива Аниты Цой

В этом году Анита Цой отмечает сразу два юбилея — собственное пятидесятилетие и тридцать лет супружеской жизни. После жемчужной свадьбы певица поделилась с «Вечеркой» самым сокровенным.

— Анита, недавно вы отметили с супругом (политиком Сергеем Цоем. — «ВМ») 30-летие совместной жизни. Кого пригласили на торжество?

— Из соображений санитарной безопасности пришлось отказаться от приглашения пары сотен друзей и коллег, ограничившись лишь узким семейным кругом. Прежде всего мы заботились о здоровье пожилых мам. За два дня до свадьбы попросили всех гостей и организаторов сдать тесты на COVID-19. Среди наших родственников оказались те, кто всерьез не воспринимал коронавирус. И что вы думаете? Сразу у десяти человек тест дал положительные результаты. В день праздника еще раз всех протестировали.

И снова нас ждал неприятный сюрприз! За полчаса до начала церемонии выяснилось, что мы остались без ведущего, который заразился. Пригласили другого. Когда тот приехал и сдал тест, анализ снова показал «положительно», и нам ничего не оставалось, как самим проводить торжество. Как режиссер, я знала весь сценарий назубок, а вот мужу пришлось потрудиться. Его импровизация была великолепной, полной юмора, чем сражала гостей наповал.

— У вас с мужем очень разные профессии, однажды вы чуть не развелись. Как это было?

— Как в любой семье, у нас бывали кризисы. Но до точки невозврата, за которой остается только развод, мы никогда не доходили. Всегда находили компромисс, шли на уступки, прощали друг друга. Конечно, за годы совместной жизни мы научились мириться и делать это красиво. Если виновата я — обязательно накрываю роскошный стол. У моего мужа свои приемы: он никогда не попросит на словах прощения, но в доме сразу появляются цветы, мои любимые пирожные, какие-то подарки. Я знаю, что в этот момент я на коне, и могу попросить его о чем угодно.

— В чем секрет мирного, счастливого брака?

— Прежде всего — в полной человеческой совместимости. Причем я говорю не о совместимости характеров (они у нас как раз разные), а о едином понимании значения семьи. У нас с самого начала были общие представления о любви, порядочности, честности и преданности. Еще один секрет — это взаимовыручка и поддержка, в результате которых рождаются уважение и настоящая крепкая любовь. Можно поменять работу, друзей, окружение… Поменять семью сложнее, а лучше сказать — невозможно. В основе нашей семьи прежде всего лежало партнерство, направленное на заботу о потомстве, о родителях и друг о друге. Семья — это уверенность в человеке, которого ты выбрал в качестве своего спутника.

— Вы помните, когда последний раз поругались с мужем?

— Сегодняшние наши ссоры скорее вызывают улыбку. В основном они бытовые.Главная причина — борьба между красотой и практичностью. Недавно я переехала в новый дом. Мне захотелось сделать перед домом красивый фонтанчик. Муж сказал, что с фонтаном можно подождать, а вот сделать систему водоотвода на участке гораздо практичнее. Пришлось очень долго спорить с ним, что его трубы за домом никто не увидит, а фонтан будет радовать меня и гостей. Серьезно спорили, но в результате муж одержал победу.

— Когда вы начинали петь, вы договорились с мужем, что в доме все будет оставаться так, будто вы никуда не уходили. А в чем состояли домашние обязанности, которые нельзя отменить?

— Женщина — хранительница очага. А это значит, чем бы я ни занималась вне родных стен, в доме всегда должен быть порядок, муж, ребенок, наши родители накормлены. У супруга и сына должны быть чистые, наглаженные вещи. В доме чистота и порядок. Как и когда я должна это все обеспечить — это уже моя задача. Совершенно не важно, во сколько я приходила домой, насколько уставала и была занята своими проблемами. Вот эти бытовые вопросы всегда должны быть решены. Был у нас такой эпизод. Однажды, уже став звездой, я возвращаюсь с гастролей. С цветами, окрыленная успехом. Переступаю порог дома. Меня встречает супруг и спокойно говорит: «Ботинки почисть. Корону сними» (смеется).

Анита Цой / Фото: Из личного архива Аниты Цой

— Сколько лет вы живете в разных домиках?

— Сначала мы попробовали жить в разных комнатах. Поняли, что личное пространство каждого круто работает на благо семьи. А потом дошли до того, что живем на одной территории, но в разных домах. Несколько лет назад я сделала супругу подарок: обустроила настоящий мужской дом. Очень выдержанный, с брутальной обстановкой, тренажерным залом. Он зашел туда и больше не пожелал выходить, настолько ему все понравилось. Там он проводит встречи с друзьями. У нас с мужем диаметрально противоположные графики. Он встает в 7 утра, занимается спортом и едет на работу.

Я же могу до утра заниматься музыкой, колдовать над своими шоу, записывать песни. Я экстраверт, и мой дом круглые сутки наполнен друзьями. Петрович такой режим выдержать не может. Раздельное житье пошло нам на пользу. В семье стало спокойно, каждый занят своим делом. Но это также добавило и романтики. Мы ходим друг к другу в гости и на свидания. Он мне звонит и говорит: «Жду тебя вечером!» И я тут же начинаю готовиться, выбирать наряд, прихорашиваться. Настоящий кайф! И несмотря на то, что живем в разных домах, мы частенько ночуем друг у друга.

— Что бы вы никогда не простили любимому?

— Никогда не прощу предательства. Но не путайте, пожалуйста, его с изменой. Невозможно простить человека, которого считаешь своим тылом: ты на него надеешься, а его в самый важный момент нет. Наверное, это самое страшное, и такое простить невозможно.

ДОСЬЕ

Певица, телеведущая Анита Цой родилась 7 февраля 1971 года. Заслуженная артистка России. Музыкой начала заниматься в 1986 году, когда поступила на вокальное отделение ГИТИСа и стала зарабатывать деньги для записи своего первого альбома. Официально творческую деятельность начала в 1996-м. Исполняет песни популярной музыки, поп-рока, R&B и других стилей.

Стала Русалочкой

«На свадебном торжестве наш загородный дом преобразился в подводный сказочный мир с полями из водорослей и кораллов, с морскими коньками, осьминогами и звездами, с ракушками, наполненными драгоценным жемчугом, — рассказывает Анита. — А мы с мужем превратились в Русалочку и повелителя морей и океанов».

Коронавирус

В июне Анита Цой перенесла «модную» инфекцию. Сначала у нее заложило нос, потом начался кашель. А уже через пару дней пришлось лечь в больницу, где у певицы нашли

Блюда корейской кухни

Анита великолепно готовит, в том числе национальные блюда. Однажды она порадовала подписчиков своего «Инстаграма» вкуснейшим кукси — лапшой с говядиной, овощами и приправами. Также певица умеет великолепно печь хлеб — и из ржаной, и из пшеничной муки.

Коллекция сумок

Анита любит вместительные рюкзаки и сумки, куда можно положить как можно больше необходимых предметов: от больших наушников до кредитки.

Нелюбимый цвет

Певица не любит красный цвет, который ей очень идет. «Когда надеваю красное платье, мне кажется, что меня too much (в переводе с англ. «слишком много». — «ВМ»)», — признается Цой.

Секрет стройности

Анита внимательно следит за весом. Долгое время она была обладательницей пышных форм, но ей удалось похудеть на 50 кг. В рационе певицы преобладают растительная пища и молочные продукты. И обязательно нужно много двигаться, но выбирать тот вид физкультуры, который нравится.

Читайте также: Певица Любовь Казарновская: Театральные билеты не должны быть дорогими