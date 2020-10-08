Актер Иван Рудаков об отношении к гороскопам и отцовстве

Актер Иван Рудаков / Фото: Из личного архива Ивана Рудакова

Этой осенью стартовали съемки нового сериала «Медиум». Одну из ролей в нем исполнил Иван Рудаков. Актер рассказал «Вечерке» о том, какая роль потрепала ему нервы, как он находит общий язык с дочерью и о своих экстремальных увлечениях.

— Иван, на вашем счету более 40 работ. Есть у вас какие-то критерии, по которым отбираете для себя роли?

— Типаж персонажа не имеет значения, потому что это все шаблоны. Для меня главное — крутая история, драматургия. Если я начинаю сопереживать герою, если мне интересно за ним наблюдать, значит, он мой.

— Вы играли бандита, прокурора, певца, контрразведчика, байкера… Все они разные. А есть в этих образах что-то общее?

— Прежде всего мои герои — это люди. В них есть, если говорить клишированно, некая суть, зерно. То, на что они опираются и к чему стремятся. В таких персонажах важна глубина. Когда ты думаешь, что уже выучил этого героя, а он берет и удивляет тебя неожиданным действием.

— Вы исполнили одну из ролей в сериале «Мата Хари», которую снимала русско-португальская команда. Зарубежные режиссеры и актеры похожи на русских?

— Разницу хорошо описал мой коллега Валерий Баринов. Он рассказывал, что во время съемок, вроде во Франции, у него была сложная сцена, очень крупный план. Ее отсняли, но что-то по свету не получилось, надо было повторить. Тут подбегает ассистентка и начинает переводить часы на его руке назад. Он говорит ей: «Если кто-нибудь во время крупного плана посмотрит на часы, значит, я зря делаю свою работу». А та отвечает: «Но если хотя бы один из миллиона зрителей посмотрит в этот момент на часы и увидит на них неправильное время, значит, уже я зря делаю свою работу». Зарубежная команда очень четко распределяет все обязанности, актер может не запоминать, куда он положил ручку во время дубля, а сосредоточиться на образе.

— Перед съемками вы детально прорабатываете роль. Когда этот процесс оказался сложнее всего?

— Самая тщательная подготовка была к роли цыгана, наркобарона Шандора из «Цыганочки с выходом». Это моя первая по-настоящему серьезная роль. В сценарии она изначально была небольшая, но я считал, что смогу сделать больше и лучше. В итоге за пару месяцев похудел на 16 килограммов, почти не вылезал из солярия, отрастил волосы... Я был очень нервным из-за того, что не ел, и это помогло сделать моего героя таким, каким я его себе представил. Например, когда он входил в комнату, был внешне спокойным, но все вокруг чувствовали напряжение, исходящее от него. Я общался с цыганами, учился их традиционным танцам...

— В образе Шандора из «Цыганочки с выходом» вы очень уж походили на Орландо Блума — длинные кудрявые, чуть растрепанные волосы, бородка… А есть еще какие-то известные люди, с которыми вас сравнивали?

— Да, с ним получилось забавно. Но дело в том, что мой персонаж появился раньше, чем Орландо Блум стал сниматься с длинными волосами. Так что это не я на него похож, а он на меня (смеется). А вообще говорят, я на Патрика Суэйзи похож, на Микки Рурка. Но мне кажется, что я похож на маму.

— У вас дочь Серафима. С ее рождением и взрослением вы замечаете в себе новые качества?

— С самого ее появления у меня открылся новый навык — отцовства. Осваивать его сложнее, но я стараюсь. Когда отец переходит из разряда надсмотрщика и становится другом, это невероятное ощущение. Серафима недавно жила неделю со мной, и мы ходили на съемки вместе. Я увидел, какой она потрясающий компаньон и напарник. Раньше этого не замечал.

— Она «папина дочка»? Умеет уговаривать вас на что-то, жалобно хлопая глазками?

— Да, она сто процентов «папина дочка». Я чувствую, что она собирается сделать, о чем думает... Поэтому у нас сам собой появился «переговорный язык». Конечно, она что-то просит, делает это по-женски, строит глазки. Но знает, что для того, чтобы что-то получить, ей нужно что-то сделать в ответ. Это работает по принципу «ты мне, а я тебе».

— Вы говорили, что верите в мистику. А гороскопы читаете? Если смотреть описание мужчины, родившегося под знаком Весов, можно прочитать, что он «любознателен, часто ставит собственные желания и выгоду на задний план, с хорошей интуицией, но импульсивен и непостоянен». Согласны?

— Да, очень похоже на меня. Я любознателен, а вот выгода зависит от обстоятельств. Иногда бывает, что она более выигрышна для других, и в этом приходится убеждать. Интуиция у меня хорошая, чуйка дай боже, как говорится. Так что согласен почти со всем.

— У вас скоро день рождения. Как обычно его отмечаете?

— Самый крутой для меня день рождения — когда он проходит на съемках или театральной сцене. Это непередаваемые ощущения. Когда люди приносят тебе торт, а ты им в ответ устраиваешь праздник и благодаришь за то, что они рядом.

Актер Иван Рудаков с актрисой Марией Порошиной / Фото: Из личного архива Ивана Рудакова

— Чем увлекаетесь в свободное время? Есть какие-то хобби, от которых получаете заряд энергии и удовольствия?

— Люблю экстремальные вещи. Раньше гонял на мотоцикле, был период, когда прыгал на параплане, нырял с аквалангом, играл в пейнтбол. Часто добавляю какие-то новые вещи. Недавно открыл для себя кайтсерфинг. Но жаль, что рядом нет моря и ветров. Будет возможность оказаться в теплых краях, обязательно продолжу этим заниматься.

— У вас своя музыкальная группа. Как договариваются между собой Иван-актер и Иван-музыкант? Как на все хватает сил и времени?

— Актер и музыкант уживается во мне очень легко. Сначала я был музыкантом, учился в правовом лицее и хотел стать адвокатом или прокурором. Но гены взяли свое, и я поступил во ВГИК на факультет режиссуры. А в 27 лет после съемок в первом фильме — еще и на курс к актеру Всеволоду Николаевичу Шиловскому. Конечно, со временем приходится что-то ставить на первый план, делать на что-то ставку. Например, у меня сейчас с актерством идет развитие, а музыке получается уделять меньше внимания.

ДОСЬЕ

Иван Рудаков родился 19 октября 1978 года в творческой семье актера Алексея Рудакова и кинорежиссера Елены Николаевой. Окончил ВГИК и джазколледж по классу гитары. Его первая роль — Влад Бойцов, рок-певец в фильме «Попса» 2005 года. Снимался в фильмах «Ванечка», «Не отрекаются любя» и сериалах «Вера. Надежда. Любовь», «Мата Хари» и «Кухня». Организовал собственную рок-группу, которая сейчас называется RU-DA.

Поклонник Джека Николсона

Из зарубежных актеров Иван высоко ценит работы Джека Николсона. Отмечает, что «он просто высший пилотаж. Его высота определяется не только мастерством, но и внутренней харизмой».

Любитель сериалов

Иван, несмотря на плотный график, находит время на просмотр сериалов. Из последних ему понравился итальянский «НольНольНоль» и «Третий день» с Джудом Лоу.

Вместо отдыха работа

Лучшим отдыхом Иван считает смену деятельности. Ему не нравится просто лежать и ничего не делать. Недавно вместе с другом ездил в Крым снимать документалистику,, которую они же и придумали.

Трус не играет...

Любимым видом спорта актер считает хоккей. В «Ночной хоккейной лиге», любительской организации, созданной по инициативе Владимира Путина, он болеет за команду актеров и музыкантов «КомАр».

Полный вперед

В сентябре Иван впервые в жизни принял участие в парусной регате, прошедшей в Севастополе. Его команда даже заняла второе место и получила награды, как настоящие спортсмены.

Одно слово

Для своего девиза Иван Рудаков не стал выбирать какую-то философскую цитату или строчку из стихотворения. Для него это всего одно слово — «слушайте». По мнению актера, это наиболее подходящее «указание» на ближайшее время.

Тотемные животные

Сложно выбрать животное, с которым Иван ассоциировал бы себя. «Так как я артист, во мне просыпаются разные животные, от тигра до бобра», — говорит он.

Провел обряд крещения

В одном из фильмов Рудаков играл священника. Перед съемками ездил к отцу Михаилу, капеллану. Общался с ним неделю, наблюдал за работой и получил благословение. В картине Иван проводил обряд крещения. Бытует мнение, что неважно, есть у тебя сан или нет, но все нужно делать правильно, не упуская ни одной детали этого таинства. Иван так хорошо вжился в роль, что к нему подходили люди и спрашивали совета.. А он внимательно их слушал и отвечал на вопросы. Так что опыт оказался вполне удачным.

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