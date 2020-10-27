Игорь Бутман: Мне стало не хватать общения

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

27 октября день рождения отмечает народный артист России, саксофонист Игорь Бутман. В преддверии торжества с ним встретился корреспондент «Вечерней Москвы».

— Игорь Михайлович, насколько сильно повлиял коронавирус на вашу социальную жизнь, на проведение концертов?

— Он коснулся всех отраслей, и музыка, естественно, не стала исключением. Мы были вынуждены отменить большое количество концертов не только в Москве и в других регионах России, но и в мире. У нас были запланированы выступления в Америке, Италии, Испании, но все пришлось перенести. Весной мы начали работать в новом формате — проводить концерты в онлайн-режиме. Мне стало не хватать общения, я регулярно проводил прямые эфиры, отвечал на вопросы.

— Учитывая, что в каждом городе принимаются свои меры по санитарно-эпидемиологической безопасности, удается сейчас собрать публику?

— Народ ждет концертов, фестивалей. Обычно все наши выступления проходят при аншлагах. Но сейчас из-за сложившейся ситуации в большинстве своем залы заполняются наполовину. Это связано с ограничениями, введенным Роспотребнадзором. Конечно, тяжело. Мы все ждем окончания пандемии, все музыканты любят выступать при большом скоплении зрителей, при аншлагах. Но мы понимаем, что сейчас непростое время, и здоровье людей прежде всего.

— Вы стали проводить детский фестиваль «Триумф джаза».Идут дети в джаз? Многим по силам вырасти в больших музыкантов?

— Радует, что родители стали чаще отдавать своих детей в музыкальную школу. И среди инструментов саксофон очень популярен. Во многих городах перед нашими концертами мы проводим мастер-классы, встречи в местных школах искусств. Новые таланты появляются, мы многим помогаем, они получают пусть и не большие, но стипендии на обучение. Очень приятно видеть ребят, занимающих первые места на различных конкурсах, в том числе и международных. Мы планируем и дальше им помогать и приглашать на свои концерты, фестивали.

— Одним из ваших воспитанников является талантливый музыкант, пианист, джазовый импровизатор и певец Олег Аккуратов.

— Олег уже зрелый музыкант. Он активно пробует себя в различных стилях музыки. И в классике, и в джазе, и в пении, так что его сольные концерты — это уже знаковое событие. Он становится все более известен и популярен. Очень часто Олег выступает вместе с нашим оркестром.На мой взгляд, это уникум российской музыки!

— Расскажите, пожалуйста, как развивается еще один проект, которым вы руководите, — «Академия джаза»?

—Она работает уже третий год. Сейчас мы налаживаем нашу систему обучения, методику. Очень внимательно следим за тем, чтобы наши ученики больше играли и в оркестрах, и в ансамблях, выступали на различных конкурсах и фестивалях. По этому проекту идет серьезная работа. У нас трудятся высококвалифицированные преподаватели.

— Как вы планируете в этом году отпраздновать свой день рождения — на сцене или, может быть, на льду, ведь вы большой любитель хоккея?

— Сначала на работе, потом на сцене, затем на льду. Без хоккея не могу и стараюсь по три раза в неделю обязательно играть, даже несмотря на сложившуюся ситуацию с пандемией коронавируса. Конечно, сейчас любое большое скопление людей несет в себе опасность. И это нужно учитывать. Ведь самое главное, чтобы все были живы и здоровы. Недавно у нас появился педагог по академическому фортепиано. Очень хочется, чтобы появилось больше оригинальной музыки, чтобы писалось большое количество качественных аранжировок. Мы работаем во всех направлениях. Стараемся развиваться, и я надеюсь, что наша «Академия джаза» со временем станет одной из самых лучших среди учебных музыкальных учреждений.

— Через год вы отпразднуете 60-летие. Уже есть планы проведения, допустим, тур по России, Европе или миру?

— Планы, конечно, есть. Мы смотрим далеко вперед. Очень хочется, чтобы этот недуг, связанный с коронавирусом, отступил и все мы вернулись к обычной жизни. А планы всегда есть, не только связанные с музыкой и моим любимым хоккеем.

СПРАВКА

Российский музыкант, саксофонист Игорь Бутман родился 27 октября 1961 года в Ленинграде. Окончил музыкальное училище им. М. П. Мусоргского и ведущее джазовое учебное заведение США. Музыкант организовал свой джазовый оркестр, и сегодня активно занимается продвижением этого музыкального направления в России и за рубежом.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА» ПОЗДРАВЛЯЕТ ИГОРЯ МИХАЙЛОВИЧА БУТМАНА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ И ЖЕЛАЕТ ЕМУ ЗДОРОВЬЯ.

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