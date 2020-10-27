Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Игорь Бутман: Мне стало не хватать общения
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Игорь Бутман: Мне стало не хватать общения

Александр Шапиро

Интервью

27 октября день рождения отмечает народный артист России, саксофонист Игорь Бутман. В преддверии торжества с ним встретился корреспондент «Вечерней Москвы».

— Игорь Михайлович, насколько сильно повлиял коронавирус на вашу социальную жизнь, на проведение концертов?

— Он коснулся всех отраслей, и музыка, естественно, не стала исключением. Мы были вынуждены отменить большое количество концертов не только в Москве и в других регионах России, но и в мире. У нас были запланированы выступления в Америке, Италии, Испании, но все пришлось перенести. Весной мы начали работать в новом формате — проводить концерты в онлайн-режиме. Мне стало не хватать общения, я регулярно проводил прямые эфиры, отвечал на вопросы.

— Учитывая, что в каждом городе принимаются свои меры по санитарно-эпидемиологической безопасности, удается сейчас собрать публику?

— Народ ждет концертов, фестивалей. Обычно все наши выступления проходят при аншлагах. Но сейчас из-за сложившейся ситуации в большинстве своем залы заполняются наполовину. Это связано с ограничениями, введенным Роспотребнадзором. Конечно, тяжело. Мы все ждем окончания пандемии, все музыканты любят выступать при большом скоплении зрителей, при аншлагах. Но мы понимаем, что сейчас непростое время, и здоровье людей прежде всего.

— Вы стали проводить детский фестиваль «Триумф джаза».Идут дети в джаз? Многим по силам вырасти в больших музыкантов?

— Радует, что родители стали чаще отдавать своих детей в музыкальную школу. И среди инструментов саксофон очень популярен. Во многих городах перед нашими концертами мы проводим мастер-классы, встречи в местных школах искусств. Новые таланты появляются, мы многим помогаем, они получают пусть и не большие, но стипендии на обучение. Очень приятно видеть ребят, занимающих первые места на различных конкурсах, в том числе и международных. Мы планируем и дальше им помогать и приглашать на свои концерты, фестивали.

— Одним из ваших воспитанников является талантливый музыкант, пианист, джазовый импровизатор и певец Олег Аккуратов.

— Олег уже зрелый музыкант. Он активно пробует себя в различных стилях музыки. И в классике, и в джазе, и в пении, так что его сольные концерты — это уже знаковое событие. Он становится все более известен и популярен. Очень часто Олег выступает вместе с нашим оркестром.На мой взгляд, это уникум российской музыки!

— Расскажите, пожалуйста, как развивается еще один проект, которым вы руководите, — «Академия джаза»?

—Она работает уже третий год. Сейчас мы налаживаем нашу систему обучения, методику. Очень внимательно следим за тем, чтобы наши ученики больше играли и в оркестрах, и в ансамблях, выступали на различных конкурсах и фестивалях. По этому проекту идет серьезная работа. У нас трудятся высококвалифицированные преподаватели.

— Как вы планируете в этом году отпраздновать свой день рождения — на сцене или, может быть, на льду, ведь вы большой любитель хоккея?

— Сначала на работе, потом на сцене, затем на льду. Без хоккея не могу и стараюсь по три раза в неделю обязательно играть, даже несмотря на сложившуюся ситуацию с пандемией коронавируса. Конечно, сейчас любое большое скопление людей несет в себе опасность. И это нужно учитывать. Ведь самое главное, чтобы все были живы и здоровы. Недавно у нас появился педагог по академическому фортепиано. Очень хочется, чтобы появилось больше оригинальной музыки, чтобы писалось большое количество качественных аранжировок. Мы работаем во всех направлениях. Стараемся развиваться, и я надеюсь, что наша «Академия джаза» со временем станет одной из самых лучших среди учебных музыкальных учреждений.

— Через год вы отпразднуете 60-летие. Уже есть планы проведения, допустим, тур по России, Европе или миру?

— Планы, конечно, есть. Мы смотрим далеко вперед. Очень хочется, чтобы этот недуг, связанный с коронавирусом, отступил и все мы вернулись к обычной жизни. А планы всегда есть, не только связанные с музыкой и моим любимым хоккеем.

СПРАВКА

Российский музыкант, саксофонист Игорь Бутман родился 27 октября 1961 года в Ленинграде. Окончил музыкальное училище им. М. П. Мусоргского и ведущее джазовое учебное заведение США. Музыкант организовал свой джазовый оркестр, и сегодня активно занимается продвижением этого музыкального направления в России и за рубежом.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА» ПОЗДРАВЛЯЕТ ИГОРЯ МИХАЙЛОВИЧА БУТМАНА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ И ЖЕЛАЕТ ЕМУ ЗДОРОВЬЯ.

Читайте также: Театральный институт имени Бориса Щукина открывает новое здание

концертклассическая музыканародный артист России
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не пора ли разрешить допинг

Федор Попов
Федор Попов

Хорошего кино много не бывает

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

История вашей семьи: помните, храните, берегите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

Все мнения
О проекте