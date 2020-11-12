Отвечать Собчак нет смысла. Телеведущая Тина Канделаки подвела итоги к своему 45-летию

Фото: Из личного архива Тины Канделаки

Женщине, которая на протяжении многих лет остается в топе главных медаиперсон страны, генеральному продюсеру телеканала «Матч ТВ» Тине Канделаки исполнилось 45 лет. Но поверить в это невозможно. «Вечерке» удалось узнать, как телеведущей и бизнесвумен удается быть всегда на коне и справляться с любыми трудностями.

— Тина, вы поражаете своей дисциплинированностью. Многие звезды за карантин разленились, перестали себя ограничивать как прежде, а вы вскакиваете с утра и в спортзал. Как удается держать боевой настрой?

— Вы знаете, я живу в таком режиме уже очень много лет. И когда тебе 45 лет, менять привычный уклад было бы странно. Я всю жизнь рано встаю, много работаю, много учусь и стараюсь не изменять своим устоявшимся многолетним привычкам

— Вы уже много лет на ЗОЖе, при этом постоянно показываете рецепты из грузинской кухни. Признайтесь, у вас бывают приступы, когда хочется на все плюнуть и наесться от души - хачапури, хинкали или просто фаст-фуда. Расскажите про ваш опыт интервального голодания.

— Конечно, я же живой человек. Много лет я изучала и пробовала разные диеты и никак не могла найти такую, которая бы мне позволила есть хоть что-то вкусное из того, что я сильно люблю. И в итоге я вышла на интервальное голодание, которое позволяет поесть утром все то, о чем не мечтал последние 20 лет. И я могу позволить в это время как раз съесть «лишнего». Хотя за годы вкусовые привычки так сформировались и если бы я сказала, что ем с утра «Наполеон», это было бы лукавством. Но в 8-9 утра я действительно плотно завтракаю и в 4 часа дня могу съесть небольшой кусочек белка. Меню могу поделиться, если интересно.

— Можете выпить бокальчик-другой?

Да, один-два бокальчика хорошего белого вина никто не отменял. Мне ононравится. От красного вина у меня болит голова, поэтому лишь немного белого вина. Тем более я занимаюсь спортом и после вечернего бокала все равно тяжело утром тренироваться. Так что не злоупотребляю.

— Как быстро человек может изменить свою жизнь?

— Пока мы с вами живы, мы можем изменить свою жизнь в любую минуту. Это не просто слова, это опыт. Чем отличается юность от зрелого возраста? В юности кажется, что ты можешь перевернуть весь мир под лозунгом «пусть лучше мир прогнется под нас». А когда ты взрослеешь и набираешь уже, в том числе, и негативный опыт, то создается ощущение, что ты ничего больше не можешь изменить. Заведенный порядок вещей был до тебя и будет после тебя. Но только люди, которые готовы выйти из этой зоны комфорта и мыслят свободнее, могут изменить и свою жизнь и окружающих.

— С чего стоит начать?

— Хотя бы с какого-то маленького ограничения. Изменение – это всегда определенная жертва. Четко себе сформулируйте, что вы ограничили себя, принесли жертву для того, чтобы сто-то получить. И как только вы поймете, насколько вы можете себя ограничить, вы тут же осознаете, что на самом деле получите взамен.

— Как нарастить свою работоспособность, не превратится в трудоголика, при этом быть счастливым в личной жизни?

— Во-первых, мы живем уже в таком мире, где нет больше выбора карьера или семья. Почему так произошло: скорость обмена информацией стала очень высокой. Ускорились и сами отношения между людьми. Мы уже не узнаем человека годами. Хватает недели, и он нам перестает быть интересен. Особенно, если он не развивается. И если вы сами не занимаете своей реализацией в карьере, в социуме, то вы очень быстро становитесь неинтересны окружающим и своему партнеру. Так что развивайтесь всегда и везде.

Что касается трудоголизма, надо понять, чего вы хотите. Быть наемным работником, быть суперпрофи, найти классное место, использовать все выходные, бонусы, которые дает вам эта работа – это одна история. А если вы хотите менять мир вокруг себя, то вы никогда не будете работать в зоне комфорта, всегда будете в режиме «экстра». От этого выбора и зависит, сколько вы готовы инвестировать времени в то, что делаете.

— Вы зарабатываете больше своего супруга, так занимаетесь бизнесом, а он работает в госструктуре. Но сегодня психологи и коучи говорят: для счастья в браке мужчина должен зарабатывать больше. Не является ли это уже анахронизмом и глупостью?

— Мужчина для счастья в браке не должен зарабатывать больше. Мужчина в моем браке должен всегда двигаться вперед. Про чужие браки не знаю, каждый союз это отдельная вселенная. Вот в моем браке мужчина должен всегда идти вперед и каждый вечер рассказывать мне что-то интересное. Если мне не интересно, то никакие деньги меня не удержат. Он должен быть постоянно меняющимся и с ним должно быть интересно разговаривать по вечерам.

— Вы уже вместе долго лет. Как удается сохранять семью и все успевать?

—Мы много лет вместе как раз потому что удается сохранить семью и при этом все успевать. Приоритеты у нас очень понятные. Как я уже говорила, мы все время развиваемся. И так как мы понимаем цели друг друга, они нам нравятся, и они в целом общие для нашей семьи, то мы и находим всегда аргументы, почему мы хотим быть вместе. Ведь брак распадается именно тогда, когда заканчиваются общие цели.

— Все с интересом наблюдают ваши словесные дуэли с Ксенией Собчак. Часто она позволяет себе высказывания про вашу фигуру, образ жизни, интеллект. Нет желания ответить по полной программе?

— Поймите, Ксения Собчак крайне влиятельный, успешный, знаменитый, исключительный в чем-то в нашей стране человек. И у нее есть право ко всем людям относиться свысока. Здесь просто типаж и характер человека. Что позволительно Ксении Собчак, мало кому позволительно. И то за что распяли бы другого, ей прощают. И она такая, какая есть. Она может быть носителем либеральной идеи, при этом оскорблять людей по весу, фигуре, возрасту, размеру груди и так далее. И это данность. Дональд Трамп это Дональд Трамп. Ксения Собчак это Ксения Собчак. И отвечать содержательно таким людям не имеет никакого смысла.

— Как вы себя ведете с людьми, которые пытаются вас спровоцировать на негатив или эмоции?

— Как раз такие люди тебя провоцируют не для конструктивного диалога, а для того, чтобы провокация длилась как можно дольше. То есть обмен мнениями здесь ни при чем. Когда вас провоцируют, обратите внимание на то, кто это делает. Если это слышащий человек, то лучше ему ответьте – для него это, правда, важно. А если перед вами тот, кто слышит только себя, то нет смысла отвечать. Можно потроллить, пошутить в ответ, посмеяться. Это лучший и самый правильный вариант.

—Кого вы считаете своим главным конкурентом на медийной поляне?

— Сейчас невозможно назвать таковым одного человека. Я, Даниил Милохин, Леонид Парфенов, Ксения Собчак, Юрий Дудь, Евгений Савин, Маргарита Симоньян, даже Ольга Бузова и другие. Все мы находимся в одном информационном поле, в матрице, в которой больше нет главных. Здесь все, в зависимости оттого, что они говорят и в какой промежуток времени, могут быть номер один. Смотря, какой информационный повод и как ты причастен к нему. В какие-то моменты лидируешь ты. Но сохранять за собой лидерство долгов современном информационном пространстве невозможно. С этой точки зрения мы все конкуренты.

Фото: Из личного архива Тины Канделаки

— Как относитесь к современным шоу, где вся канва состоит из челленджей, грубых комментариев и унижения гостей?

— Например, программы "Что было дальше", "Comment out" и другие. Мне нравится программа "Comment out", меня много раз туда звали и я всегда говорю, что у меня есть оппонент, которого я очень люблю, и хотела бы увидеться с ним в этом шоу – это Артем Дзюба. Но из-за плотных графиков это не получается. Как только временные возможности совпадут, я с удовольствием там сыграю.

— Не кажется ли вам, что интернет-проекты превращаются в сюр?

—Вы бы взялись продюсировать такого рода программы?Вспомните, как 20 лет назад тогда еще Мисс Вселенной Оксане Федоровой американский ведущий Говард Штерн задавал ей непристойные вопросыв прямом эфире. Уверена, она помнит свои эмоции по этому поводу дос их пор. И это, напомню, было 20 лет назад. И все то же самое происходит сейчас. Просто такой жанр. И существует он по одной простой причине: востребованность у определенного зрителя. Мне, как продюсеру этот жанр не нравится, но я люблю остросюжетные вещи, юмор. Я не люблю шутки «ниже пояса», но на них очень высокий спрос. Отказаться от этого уже нельзя. Иначе это похоже на попытку запретить порнографические фильмы – это невозможно. Но лично мне нравится более тонкий, более острохарактерный юмор.

— Итак, вы готовы участвовать в таких программах, то есть пытаетесь идти в ногу со временем. Нет ли ощущения, что все равно отстаете?

—Мои дети иногда по-товарищески посмеиваются надо мной, что я соглашаюсь на такие эксперименты: мне хочется попробовать что-то новое для себя. Но меня звали, например, в «Прожарку», я отказалась. Потому что неловко будет всем, включая меня. Я бывшая ведущая программы «Самый умный», тоже знаю мат и могу ругаться, но на мне выросло целое поколение детей, у которых я вызываю ностальгию и теплые эмоции. И увидеть меня, ругающуюся матом, пытающуюся соответствовать такому уровню юмора – это просто плевок в аудиторию, которая меня любит. Я так и новую аудиторию не приобрету, и старую потеряю. Хотя та же Лолита прекрасно смотрелась в этом шоу. Мне просто это не подходит.

— У юмора должны быть границы?

— У талантливого юмора границ нет. Юмор – часть культуры и искусства. Поэтому границы нужны только там, где начинают нарушаться человеческие ценности. Когда начинают шутить над цветом кожи, разрезом глаз, над половой принадлежностью, над педофилией. Ведь чем силен юмор – он развеивает страхи. Когда люди над чем-то шутят, это становится менее страшным. И я бы не хотела иметь отношение к юмору, который априори популяризирует плохие вещи, отрицающие любые гуманистические ценности.

— Многие сейчас ринулись делать свои передачи на Youtube - Собчак, Минаев, Лебедев и т.д. Рефлексия о новостях, событиях. Вам близок такой формат?Какой бы личный интернет-проект могли бы сделать вы?

— Я делала программу в интернете, она у меня не получилась. Слава богу, я ее закрыла, и поняла, что мне точно в этом формате делать нечего. Но мне очень нравится программа писателя Сергея Минаева, он блистателен. Великолепно владеет русским языком и ему позволительно даже использовать мат. Потому как он филигранно обращается с родной речью, формулирует действительность, ему нет равных. Я так даже сформулировать не смогу и смешно тут спорить об этом. Это человек, который обладает совсем другим уровнем активного словарного запаса.Так что никакого проекта в интернете я делать не хочу, мне есть чем заняться. Если перечислить все, чем я занимаюсь, то уже непонятно куда больше.

— Есть ли что-то в вашей жизни, что бы вы поменяли? В себе, в характере?

— Вообще ничего. Я всем довольна. Спасибо господу Богу за все испытания, которые были – они меня направляли только вперед и укрепляли в той жизненной задаче, идеологии, позиции, которая есть. Мне важно идти вперед, совершенствоваться, принимать большие вызовы – я амбициозна. И все, что в моей жизни было, как мне тогда казалось, плохого, только меня закаляло. Я настолько закалена, столько повидала за 45 лет предательств, потерь близких друзей, что уже ничему не удивляюсь и мало чего в человеческих отношениях боюсь. Причем именно мой характер во многих ошибках виноват. Но если бы их не было, то я бы не имела ту жизнь и все то, что у меня есть сейчас. Так что менять я ничего не хочу.

— Тина, вам исполнилось совсем недавно 45 лет. Обычно не принято говорить возраст женщины, но вы его не стесняетесь. Что бы вы пожелали сами себе?

— Я бы пожелала себе прожить следующие 45 лет в таком же активном состоянии. Мне часто говорят, что после общения со мной чувствуется подзарядка как от адаптера, к которому можно присоединиться, получить энергию и идти дальше. И мне приятно это слышать. Хочу ощущать такую энергию и делиться ей всегда.

— Есть ли еще неосуществленная мечта?

— Я точно не была в кругосветном путешествии и вряд ли, мне кажется, туда поеду. Хотя очень хотела бы попутешествовать, но сейчас выбор стоит между этим желанием и работой. Я пока что выбираю последнее. Кто знает, может, позже я, как Бонифаций, возьму и отправлюсь в «кругосветку».

— Что бы вы сказали своим детям в напутствие к взрослой жизни?

— Всегда говорю – будьте исключительно собой, думайте о том, что вам нравится делать и прикладывайте к этому максимум усилий. Не бойтесь искать себя, не бойтесь начинать сначала. Потому что у вас, слава богу, есть возможность себя не ограничивать в условиях: я могу дать любое образование своим детям. Всегда им говорю: дети, это уникальная ситуация - вы еще молоды настолько, что у вас мало обязанностей и ответственности, и вы родились в семье, в которой есть все возможности, чтобы найти в себе любой минимальный талант. У меня очень талантливые дети, и я этому безгранично счастлива. И повторяю им: моя задача, дети, чтобы ни один ваш талант не остался незамеченным. Прежде всего, вами.

Фото: Из личного архива Тины Канделаки

ДОСЬЕ

Тина Канделаки родилась 10 ноября 1975 года в Тбилиси.

Окончила факультет международных отношений РГГУ. Работала ведущей программ «Самый умный», «Детали», «Хорошие песни», «Свадебный переполох», «СТС зажигает звезду!» и других. Сейчас занимает пост генерального продюсера телеканала «Матч ТВ», занимается общественной деятельностью.

Отказалась от хирургии

Тина Канделаки после школы хотела пойти по стопам мамы и стать медиком. Даже поступила в профильный университет. Но стать пластическим хирургом так и не смогла. Любовь к Иосифу Бродскому, желание быть в центре событий заставили ее сменить профиль и уйти на журфак.

Нескромный проект

После переезда в Москву Тина устроилась диктором на радио. Тогда произошла судьбоносная встреча с актером и радиоведущим Станиславом Садальским. Вместе на Радио для взрослых они вели передачу о сексе. Конечно, такой поворот не понравился родителям Тины, но стремление Канделаки к успеху победило их негодование.

И право, и лево

Ведущая в детстве была левшой, но научилась писать и правой рукой. Умение быстро читать, феноменальная память с детства выделяли ее среди сверстниц. Это пригодилось и в профессии.

Роковая татуировка

В 2006 году Тина попала в автомобильную аварию в Ницце. На месте раны на левой руке она сделала татуировку — знак японского учения рэйки, символизирующий силу и энергию.

Вечная борьба с весом

Тина признается, что из-за склонности к полноте она вынуждена всю жизнь бороться с лишним весом. Сейчас телеведущая сидит на интервальном голодании — совсем не ест после четырех-пяти часов вечера. «Есть женщины, которые поправляются, питаясь воздухом. Вот я — из их категории. Бороться с лишним весом я начала с 16 лет», — рассказывала Канделаки.

Были подругами

Раньше Тина Канделаки и Ксения Собчак были близкими подругами. Но в 2013 году между теледивами началась «холодная война». Они уже тогда начали устраивать перепалки в соцсетях. Все началось с того, что Тина предложила Собчак создать общий проект, но Ксения не поддержала ее и выбрала другой путь.

Духи с запахом выпечки

Канделаки внимательно относится к выбору духов и считает, что женщину запоминают в том числе и по запаху парфюма. Любимые ароматы Тины — корица и лимон. Эти запахи ассоциируются у нее с чем-то съедобным и домашним.

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