Учу считать ворон

Фото: Алексей Клочко, «Вечерняя Москва»

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это выдающийся математик Дмитрий Борисов.

Дмитрий Борисов — победитель телепроекта «Удивительные люди». Он посчитал в уме корень 9999-й степени из числа, состоящего из 80 тысяч знаков. Это вызвало шок у членов жюри, а зрители стали называть его человеком-компьютером. О своем уникальном таланте он рассказал «Вечерке».

— Дмитрий, совершать математические действия с огромными цифрами за считаные минуты — это дар или приобретенный длительным обучением навык?

—И то и другое, наверное. Если есть талант — его надо развивать. Только так личность может полноценно реализоваться.

— Расскажите немного о себе: где родились, как открыли в себе способность оперировать числами с несколькими нулями?

— Родом я из небольшого города Новотроицка в Оренбургской области, долго жил в Челябинске. Недавно принял решение переселиться в столицу и обосноваться на ее южной окраине. Мои родители всю жизнь проработали на производстве. И в детстве я тоже собирался продолжить династию — трудиться металлургом на заводе или окончить политехнический институт и стать инженером. Но в 13 лет у меня проявилась интересная способность: оказалось, что я могу почти мгновенно считать. Начал с простых чисел, но постепенно, уже целенаправленно обучаясь, перешел к сложным математическим действиям.

Спасибо школьным учителям — они меня в этом поддержали, хотя и не давали понять, что я какой-то особенный. Скажу больше: я был троечником, и требовали от меня столько же, как и с других учеников.

— А как вы смогли развить свой талант?

— В буквальном смысле считал ворон. Представьте, что над вашей головой летит большая стая. Сколько в ней птиц? Навскидку можно сказать только очень приблизительно, а точно подсчитать трудно, потому что лишь самолеты летают ровным строем, а птицы постоянно перемещаются. Это стандартный ход мысли. А я посмотрю вверх и скажу: летит 52 вороны.

Мой мозг мгновенно оптимизирует информацию, выделяя хорошо видимые группы птиц одинаковой численности. Вернемся к сравнению с самолетами. В большом авиаполку несколько эскадрилий, в каждой — фиксированное количество крылатых машин. Внимательный взгляд может разбить вороний «полк» на «звенья» по пять птиц, например, а тренированный мозг — быстро умножить на пять число получившихся групп. Этому можно научиться. Сейчас я как раз занимаюсь тем, что помогаю людям освоить принципы быстрого устного счета на строгой научной основе по моей авторской методике.

— Почему предпочли Москву малой родине?

— Потому что я влюблен в столицу и считаю, что возможностей для научной работы здесь гораздо больше, чем в любом другом городе.

Когда у человека есть любимое дело, призвание, он не пропадет даже в самой сложной ситуации.

— Какая станция московского метро больше всего пришлась вам по душе?

— Пожалуй, «Ломоносовский проспект» на Солнцевской линии. Очень современная, динамичная, украшенная светящимися колоннами с математической символикой. Ряды цифр словно перебегают с одной колонны на другую, живут своей жизнью. Это гимн точным наукам, их красоте и совершенству.

ДОСЬЕ

Дмитрий Борисов родился 13 апреля 1989 года. Предприниматель, по образованию — инженер-механик. Разработал систему быстрого устного счета, позволяющую оперировать многозначными числами. Она основана на математических рядах и с привычной десятичной схемой не имеет ничего общего. Приз за победу в телешоу Дмитрий намерен потратить на издание книги о своем методе.

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