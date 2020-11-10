Юрий Лоза заявил, что у передачи «Голубой огонек» есть таинственные хозяева

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Российский композитор и музыкант Юрий Лоза сообщил, что у шоу «Голубой огонек» есть загадочные «хозяева», принимающие выбор, кто станет участником передачи, а кто этого сделать не сможет.

— Например, хозяева конкурса «Евровидение» решают, кто должен представлять Россию на соревновании. То же самое и с «Голубым огоньком», — рассказал музыкант изданию «НьюИнформ».

Лоза уверен в том, что у каждого бренда есть свои хозяева, в том числе и у «Голубого огонька». Хозяева данного продукта российской медиасистемы руководствуются принципами «клановости», по причине которых не всем артистам можно войти в ограниченный круг «избранных» исполнителей.

Кроме того, автор хитов 80-х годов подчеркнул, что он не имеет права раскрывать личности тех, кто стоит «за рулем» данной передачи. Сам Лоза еще ни разу не получил приглашения на праздничное мероприятие.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что певица Алла Пугачева потребовала не пускать на шоу телеведущую и певицу Ольгу Бузову. PR-менеджер Бузовой Антон Богословский опроверг данную информацию, назвав ее «бредом».

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