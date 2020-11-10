«Не знаю, как мы будем кататься»: Бузова продемонстрировала свои травмы, полученные на льду

Фото: instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова показала в Instagram-сторис свои синяки и ссадины, полученные в ходе тренировочного процесса на телевизионном шоу «Ледниковый период».

— Мой партнер не говорит и не скажет никогда вам о проблемах, которые есть, но они есть, есть со здоровьем. Я не знаю, как мы завтра будем кататься, честно, я не знаю, — разоткровенничалась Бузова перед своими подписчикам.

Она сообщила, что до сих пор не понимает, как сможет кататься с таким количеством травм. Однако звезда не сдается и продолжает упорные тренировки.

Напомним, Бузова стала участницей телевизионного проекта «Ледниковый период». Ее партнером по льду стал олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев.

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