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«Не могу возразить»: Пригожин поддержал Пугачеву в желании не пускать Бузову на новогоднее шоу
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Не могу возразить»: Пригожин поддержал Пугачеву в желании не пускать Бузову на новогоднее шоу

Юлия Ямпольская

Звезды

Российский продюсер Иосиф Пригожин поддержал Примадонну в решении не пускать на новогоднее шоу «Голубой огонек» в 2020 году телеведущую проекта «Дом-2» и певицу Ольгу Бузову.

По его словам, он не может поспорить с Аллой Пугачевой.

— Я не могу возразить ее точке зрения, она — человек профессиональный, с жизненным опытом и точным взглядом, — цитирует Пригожина портал newinform.com.

Ранее в СМИ появилась информация, что Пугачева потребовала не пускать Бузову на съемки новогоднего шоу.

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Алла ПугачеваОльга БузоваИосиф Пригожин
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