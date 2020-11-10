«Не могу возразить»: Пригожин поддержал Пугачеву в желании не пускать Бузову на новогоднее шоу
Российский продюсер Иосиф Пригожин поддержал Примадонну в решении не пускать на новогоднее шоу «Голубой огонек» в 2020 году телеведущую проекта «Дом-2» и певицу Ольгу Бузову.
По его словам, он не может поспорить с Аллой Пугачевой.
— Я не могу возразить ее точке зрения, она — человек профессиональный, с жизненным опытом и точным взглядом, — цитирует Пригожина портал newinform.com.
Ранее в СМИ появилась информация, что Пугачева потребовала не пускать Бузову на съемки новогоднего шоу.
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