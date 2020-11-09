СМИ: Пугачева потребовала не пускать Бузову на съемки новогоднего шоу

Фото: instagram.com/alla_orfey

Народная артистка СССР Алла Пугачева потребовала не пускать певицу Ольгу Бузову на съемки новогоднего шоу «Голубой огонек». Об этом сообщили в Instagram-аккаунте авторы блога о звездах.

Отмечается, что аналогичную просьбу Примадонна озвучивала в прошлом году.

По мнению певицы, ведущей «Дома-2» не место в семейной развлекательной программе. Артистка недовольна сценическим образом Бузовой и отсутствием у нее таланта.

— Новый год — это семейный праздник, на котором не принято «трясти арбузами», — передают слова Пугачевой авторы блога.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова устроила совместный ужин со своим возлюбленным, блогером Давидом Манукяном. Артистка показала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце, намекнув на скорую помолвку со своим избранником.

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