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СМИ: Пугачева потребовала не пускать Бузову на съемки новогоднего шоу
Фото: instagram.com/alla_orfey

СМИ: Пугачева потребовала не пускать Бузову на съемки новогоднего шоу

Юлия Ямпольская

Звезды

Народная артистка СССР Алла Пугачева потребовала не пускать певицу Ольгу Бузову на съемки новогоднего шоу «Голубой огонек». Об этом сообщили в Instagram-аккаунте авторы блога о звездах.

Отмечается, что аналогичную просьбу Примадонна озвучивала в прошлом году.

По мнению певицы, ведущей «Дома-2» не место в семейной развлекательной программе. Артистка недовольна сценическим образом Бузовой и отсутствием у нее таланта.

— Новый год — это семейный праздник, на котором не принято «трясти арбузами», — передают слова Пугачевой авторы блога.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова устроила совместный ужин со своим возлюбленным, блогером Давидом Манукяном. Артистка показала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце, намекнув на скорую помолвку со своим избранником.

Читайте также: Переодевшийся курьером Манукян сделал Бузовой трогательный сюрприз

Алла Пугачева«Голубой огонек»Ольга Бузова
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